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健康“医”点通

“双节”假期将至 这份出行意外急症应对攻略请收藏

闫妍 陈子源

2023年09月27日09:21 来源：人民网

即将到来的中秋、国庆假期完美“合体”，面对长假不少朋友早已做好出行计划。中南大学湘雅三医院120急救中心主治医师仇向东在接受人民网记者采访时表示，外出不比居家，病痛、意外风险大增，学会如何应对突发意外急症才能更好地保障外出安全。

设计制作：陆凌兴

(责编：申佳平、吕骞)




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