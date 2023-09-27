名医下乡进宁夏：跨越千里只为“送医传技”

9月21日清晨，已入初秋的宁夏回族自治区吴忠市红寺堡区霜风渐凉。由来自全国各地三甲医院呼吸科、皮肤科、风湿科、妇科等领域的七名专家组成的医疗团队整装待发，开启当天的健康义诊、村医带教、公益查房、座谈交流活动。这里正是上海复星公益基金会发起的“手拉手”乡村医疗人才振兴计划之名医下乡项目（以下简称名医下乡项目）的第四站——红寺堡区。

“非常感谢各位专家不远万里来到红寺堡区，让乡亲们在家门口就能享受到全国名院专家精湛、优质的医术，并为红寺堡区基层医务人员带来前沿医学知识，护航医疗服务的‘最后一公里’！”红寺堡区卫生健康局党组成员、副局长兼人民医院党支部书记李娜激动地说。

来到红寺堡区人民医院门诊大厅里，已是一番熙熙攘攘的热闹景象。“乡亲们，今天来的专家特别全，大家在这排好队。”一名医院志愿者热情地招呼着慕名而来的群众。这位志愿者说：“听说今天有义诊，好些患者提前准备好既往病历、检查报告，就等着这次机会请专家给详细看看。”

健康义诊活动现场（受访者供图）

在义诊过程中，专家医疗团队发现，乡村地区普遍存在着因经济条件限制、医疗资源不足而延误治疗的情况，同时，慢性疾病管理也面临着许多挑战。“很多人感觉不是啥‘大病’，没有引起重视，因此错过最佳的治疗时机，留下终身遗憾。”湖南中医药大学第一附属医院妇科主任医师黄希妮看在眼里、急在心里，“乡村地区女性在妇科保健方面也面临着‘不被重视’的问题，任由这些情况继续发展下去后果不堪设想。只有不断加强健康科普教育，将防治关口前移，才能真正推动农村居民迈上健康新台阶。”一上午的忙碌，让黄希妮的额头上渗出细细的汗珠。

与拿着病历翘首以盼的患者不同，乡村医生马会明手中拿着笔记本，在义诊专家旁认真地做着记录。村医作为服务于农村地区的医疗队伍，是推动健康事业发展、提高农村居民就医便利性的重要力量。然而，村医很少有机会参加正规、系统的医疗教育培训。“我父亲在村里行医四十载，靠着耳濡目染和自学医学知识，我也成为了一名村医。但是，行医这门学问深着呢，我只是掌握了点皮毛。”马会明说。

如何进一步提升村医业务能力建设，完成从“赤脚医生”到全能村医的蜕变？此次名医下乡项目为村医提供了向专家学习的机会。“专家‘一对一’教学具有很强的实践指导价值，让我受益匪浅，希望未来还能有更多的机会和专家有更深度的交流。”义诊结束后，马会明的笔记记得满满当当。

为进一步提升基层医疗服务水平，专家医疗团队还进行了公益查房活动，并帮助管床医师制定科学的诊疗方案。“之前用了哪些药，效果怎么样？”病房里，首都医科大学附属北京朝阳医院呼吸与危重症医学科主任医师杨媛华一边翻看患者病例，一边与红寺堡区人民医院的医生就疑难病例进行讨论。“这次专家给我们带来了从医院管理、学科建设，到专业技能等多方面的经验指导，让我们能够更好地为红寺堡区百姓的健康服务。” 红寺堡区人民医院院长黄香莲感激地说。

公益查房现场（受访者供图）

病房里来了“大专家”，患者们或轻声耳语、或仔细询问、或记录须知、或留下联系方式。“我想都不敢想，在村里待了一辈子还能享受这个待遇，不用坐车跑去大城市挂‘专家号’就能够请专家来病房给自己看病，真的是感谢政府、感谢大夫们。”从过去“看病得去大城市”到如今“县城里享受优服务”，患者的眉头舒展开来，脸上布满笑容。

在本次活动中，山西省人民医院呼吸与危重症科主任医师魏东光、深圳市宝安区人民医院呼吸与危重症医学科主任医师黄斌、齐齐哈尔市第一医院风湿科主任医师高飞、南华大学附属第二医院皮肤科主任医师李勇坚、哈尔滨医科大学附属第一医院呼吸二科主任医师马雨霞也分赴当地患者最需要的“岗位”，针对患者的日常保健、膳食营养、疾病预防和日常用药等方面给予医疗建议和健康指导，得到当地百姓的一致称赞。

乡村振兴，健康先行，健康是乡村振兴的重要目标和有力保障。活动当天，专家医疗团队一行还与红寺堡区卫生健康局、红寺堡区人民医院及复星基金会代表开展座谈交流会。发起方代表张楠表示：“未来，复星基金会将持续关注和支持乡村医疗卫生事业的发展，名医下乡项目也将持续开展，期待更多人加入‘手拉手’乡村医疗人才振兴计划，让乡亲们在家门口就能看上病、看好病，共同助力乡村振兴。”