不忘医者初心 留下一支带不走的医疗队

【一线讲述】

2023年9月8日，在福建龙岩市中医院举行了一场聘任仪式——我和其他8位广州专家一起受聘成为9家龙岩市、县对口合作医院的院长（副院长），我们在现场领取了聘书，我受聘成为龙岩市皮肤病防治院院长。在我看来，这个职位代表着沉甸甸的荣誉和责任。

此前的半年，通过义诊及学术培训等活动，我和团队的医护人员共为近2000名龙岩患者诊治，并培训龙岩医护人员189人次；同时，在我们两家医院的交流合作下，龙岩市皮肤病防治院门诊量较去年同时期相比上升了12.5%。医疗是最大的民生工程、民心工程，老区人民的认可，让我感到更加充满干劲。

我认为专科要有持续性的发展，人才培养是硬道理。除了人才技术的直接输入，我们的对口合作还需要传播学术思想。广州市卫健委建立了16个名医工作室，其中也包括我的工作室。通过这种形式，能够进一步传播学术思想、传承诊疗经验，让名家名医的学术思想辐射到更大的范围，从而高标准地培养一批优秀骨干人才，为老区的医疗卫生事业高质量发展提供更加有力的人才支撑。

为了实现“留下一支带不走的医疗队”的目标，我结合了广州皮肤病防治所的专科发展经验，将培养专科人才切入到专科发展的建设之中。除了培养学术骨干，我们还通过专科“一对一”对接、骨干专家驻点、远程医疗指导、专题讲座、师带徒等刚性与柔性相结合的方式，把学术思想推广普及到龙岩市皮肤病防治院每个成员，提高常见病、多发病的诊疗水平，提升专科的服务能力。

不久前，在我们广州皮肤病防治所进修的李阿芳医生动情地对我说，在广州进修这半年，她深深感受到了大家庭般的温暖。各位老师手把手地教她激光操作，每当她对特殊病例产生疑惑时，老师们都会有问必答、倾囊相授。她能有这样的收获让我觉得特别欣慰，因为医生专业素养的提升，会让更多的患者受益。同时通过对口合作的带教工作，我们所的医生也不断提升着传帮带的能力和效率。

医学的传承是一种使命的延续。不忘医者初心，我将尽我所能把多年积累的医疗技术、专业知识、临床经验毫无保留地传授给龙岩市皮肤病防治院的医护人员，用实际行动来实现“留下一支带不走的医疗队”的目标，为闽西医学人才的培养贡献自己的一份力量。

（本报记者吴春燕、唐一歌采访整理）