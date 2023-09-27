无需每天服用药物 新型水凝胶注射液治疗艾滋病更简便

据《美国化学会杂志》25日报道，美国研究人员发现，一种在适当条件下自组装成凝胶的新注射溶液可以帮助控制艾滋病病毒，这种凝胶在6周内释放出稳定剂量的抗艾滋病病毒药物拉米夫定，这与目前任何可用的疗法均不同。这一研究成果或使患者无需每天服药就能治疗艾滋病。

美国约翰斯·霍普金斯大学研究人员表示，艾滋病治疗中的主要挑战是需要对病毒进行终身管理，解决这一问题的方法之一是减少给药频率，帮助患者坚持治疗方案。

研究团队证明，在模拟血浆条件的试管中，凝胶迅速分离成拉米夫定分子。在小鼠背部注射这种凝胶后，研究人员发现，一次注射足以维持有效和持久的药物浓度达42天，且没有副作用。

这种抗病毒物质可以在皮下注射，并在很长一段时间内保持在适当的位置，缓慢而稳定地释放治疗化合物，而这些正是艾滋病病毒感染者的迫切需求。

拉米夫定是美国食品和药物管理局批准的治疗艾滋病病毒和乙肝的药物，因此，这种水凝胶还可帮助控制乙肝。

从长远来看，研究小组设想他们的水凝胶可以作为一种预防措施发挥作用，类似于避免艾滋病病毒感染的药物。

这种新型凝胶可以自行配制，留在注射部位附近，并分离成可以抵御病毒的分子，无需额外的载体或输送材料。此外，凝胶丝完全由治疗剂本身组成，注射后一切都源自相同的化合物，一旦临床疗效得到证实，这种简单的药物配方可以简化监管审批流程。