县域商业体系建设再升级（市场漫步）

以渠道下沉和农产品上行为主线，完善农产品现代流通体系，畅通工业品下乡和农产品进城双向流通渠道，释放县域消费需求潜力

近日，商务部会同农业农村部、文化和旅游部等单位联合印发了《县域商业三年行动计划（2023—2025年）》（以下简称《行动计划》），围绕“建立县域统筹，以县城为中心、乡镇为重点、村为基础的农村商业体系”，提出“到2025年，在全国打造500个左右的县域商业‘领跑县’，建设改造一批县级物流配送中心、乡镇商贸中心（大中型超市、集贸市场）和农村新型便民商店。90%的县达到‘基本型’及以上商业功能，具备条件的地区基本实现村村通快递”，明确了未来三年县域商业体系建设的工作目标和任务。

建设县域商业体系是全面推进乡村振兴、推动城乡融合发展的重要内容，是畅通国内大循环、全面促进农村消费的必然选择。近年来，我国县域商业取得快速发展，县域商业网络持续完善，农村物流配送不断提速。去年，全国建设改造县城综合商贸服务中心983个，乡镇商贸中心、集贸市场3941个，各地建设各类县级物流和寄递配送中心1500个，乡镇快递和邮件处理站点7600个，95%的行政村实现快递直达。县域商业持续完善，有力推动了农村消费潜力释放。

我国县域消费升级不断提速，对县域商业体系提出了更高要求。虽然我国县域商业供给不断优化，但还存在一些不足，比如，消费环境有待进一步改善、商品种类还不够丰富、物流配送成本偏高。对此，需要按照《行动计划》的部署，持续推动供应链、物流配送、商品和服务下沉以及农产品上行，加快补齐农村商业设施、商品服务等短板弱项，通过不断完善县域商业体系，实现促进农民增收和消费提质的良性循环。

推动县域商业体系建设离不开政策扶持。财政资金要发挥“四两拨千斤”的作用，加大投入力度，支持各地不断完善县域商业网络和物流配送体系，让农产品进城和工业品下乡的渠道更通畅。做好增量的同时要优化存量，进一步强化设施功能，增强乡镇商业的集聚效应和村级商业便民服务能力，改造升级一批乡镇商贸中心、集贸市场、乡镇大集和农村新型便利店。广大经营主体是县域商业体系建设的重要力量，要进一步加强主体培育，支持各类农村经营主体数字化、连锁化转型，培育县域龙头企业，激发县域市场更大活力。

县域消费潜力巨大。随着县域消费理念、消费品质不断升级，这部分需求的释放意味着新的市场机遇。推动县域商业高质量发展，要以渠道下沉和农产品上行为主线，完善农产品现代流通体系，畅通工业品下乡和农产品进城双向流通渠道，在县域消费市场形成需求牵引供给、供给创造需求的更高水平动态平衡，为乡村振兴和扩大国内需求发挥更大的作用。

《 人民日报 》（ 2023年09月27日 18 版）