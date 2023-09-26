关爱教师、呵护健康 人民健康“五进”关爱服务计划走进北京中关村中学

关爱教职工，健康进校园。为引导广大教师树立健康观，科学养护身心，近日，人民健康“五进”关爱服务计划（以下简称“五进”计划）携手北京中医药大学东方医院走进北京市中关村中学，合力为教职工们提供方便快捷的健康咨询和健康服务，为教师潜心育人提供健康保障。

人民健康“五进”关爱服务计划走进北京市中关村中学

专家热情的态度、优质的服务得到了现场教职工的一致好评：“非常感谢专家们提供的健康服务，这份关怀和支持让我们感到温暖和安心。”“这次活动能将权威医院的专科医生请到学校，与一线教师进行零距离的贴心服务，是非常有意义的一件事。”“听了专家的建议，今后，我要加强体育锻炼，关注身心健康，以更加饱满的热情投身到学校的教育教学实践中，为学校教育工作高质量发展添砖加瓦。”

据了解，人民健康将继续联合中央有关单位、各地党委政府、大型企事业单位、权威社会组织，秉承“健康生活 与您共享”理念，持续开展人民健康“五进”关爱服务计划，并以主题教育活动为契机，通过走进机关、企业、社区、乡村、校园，把为民办实事作为重要内容，把惠民生、暖民心、顺民意的工作做到群众心坎上，打造一条有中央媒体平台特色的健康中国、爱国卫生运动新型服务之路，不断增强人民群众的健康获得感、生活幸福感。（赵晓彤）