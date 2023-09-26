直播预告：心血管疾病与糖尿病之间的那些事儿

糖尿病属于内分泌疾病，似乎和心血管系统疾病没有什么关系，我们也习惯于把它们作为两个完全独立的疾病。然而，越来越多的证据显示，两者的关系十分密切。

为了更加深入地了解心血管疾病与糖尿病之间的关系，辨明二者的共同风险因素，同时加强个人身体健康保健意识，9月28日17:00，中山大学附属第一医院心血管内科主任医师董吁钢将做客“人民好医生”客户端直播间，围绕心血管疾病与糖尿病之间的关系，与网友进行科普分享，敬请关注。

专家简介：

董吁钢，中山大学附属第一医院心血管内科学科带头人，教授，主任医师，博士研究生导师。中华医学会心血管病分会代谢性心血管病学组副组长，中国生物医学工程学会体外反搏分会候任主任委员，中国心衰中心联盟执行主席，中国医师协会心内科医师分会常务委员兼心衰学组副组长，广东省医师协会心内科医师分会名誉主任委员。

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