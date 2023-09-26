《基层妇女生殖健康诊疗服务能力提升专项管理规范》团标公示发布会暨专项科研课题研讨会在京举办

9月23日，《基层妇女生殖健康诊疗服务能力提升专项管理规范》团标公示发布会在京举办，来自全国各地的百余名专家教授共同见证标准的发布。

此次公示发布会由国家卫生健康委科学技术研究所联合南京大学医学院附属鼓楼医院、武汉大学中南医院、暨南大学附属第一医院、北京清华长庚医院、北京大学第三医院、苏州大学附属第一医院、北京妇产医院、深圳市华中生物医学研究院共同举办。

据介绍，此次公示发布的《基层妇女生殖健康诊疗服务能力提升专项管理规范》定义了基层妇女生殖健康诊疗服务能力管理规范及相关方式，规定了机构申报流程、职能分工和负责人任职要求、专项培训师资管理、专项能力资格及培训考核要求、管理机构验收要求以及考核与退出等整体框架。是适合国情的生殖健康诊疗服务能力、适宜技术、各级指导中心、应用示范单位和社区(基层)应用单位的标准化认证体系。

2022年国家卫健委发布《国家卫生健康委关于印发“十四五”卫生健康标准化工作规划的通知》，此后十七部委联合发布《关于促进团体标准规范优质发展的意见》明确了发展团体标准的重要意义。意见提出，卫生健康标准是实施卫生健康法律法规、落实卫生健康政策规划、维护人民群众身体健康和生命安全的技术保障。生殖健康是全民健康的基础，也是健康中国战略与人口发展政策的关键所在。目前我国各级基层医疗机构，由于病理医师稀缺，配套专用设备短缺，不能满足日益增长的妇女生殖健康服务需求。

《基层妇女生殖健康诊疗服务能力提升专项管理标准》对基层妇女生殖健康诊疗服务能力管理进行了定义，创建了基层妇女生殖健康“三段四步”创新服务体系，构建了《基层妇女生殖健康监测管理平台》。同时通过低成本实现全区域适龄人群生殖健康预防前移、普筛和分流，将全域内适龄妇女纳入数字健康监测管理体系，可为当地政府减轻资金压力，实现单一病种的精准分级诊疗服务。

何为女性生殖健康“三段四步”分级诊疗创新服务体系？暨南大学附属第一医院妇产科主任医师、深圳市华中生物医学研究院副院长罗新介绍，第一段为“管正常”，以宫颈脱落细胞特殊染色技术行区域内全员初检纳入监测管理系统，≧90%阴性人群进入次年监测管理。第二段分两步“找异常”，先对初染疑似阳性者行炎症经验性治疗两周，再行二次染色，可疑或阳性者，行细胞学TCT-p16,ki67双染，hr-HPV检测兜底。第三段为“定高危”，对第一、二段检出结果异常者，分流至区域内有资质的的医疗机构进行阴道镜+病检。最终为“治病变”，对TCT检测结果为LSIL/HISL或病理学检查结果为CINI/II/III人群的早期高级别病变行干预处理。

罗新表示，“管正常、找异常、定高危、治病变”的“三段四步”生殖健康监测的创新技术，是适合国情的宫颈病变管理筛查分流总方案。

华西医科大学原校长、原卫生部副部长曹泽毅在发言中提到，有性生活史或已婚的妇女一生中至少应有一次到两次的高标准宫颈癌筛查，这是预防宫颈癌的重要手段。他表示，没有人民健康，就没有国家的小康。此次发布会讨论的是基层最关心的生殖健康诊疗服务问题，相信团标公示发布后将发挥重要作用。

国家卫生健康委科学技术研究所、基层健康质量创新发展研究中心主任常勇杰表示，该团体标准公示发布后，将提升我国基层医疗单位女性生殖健康服务质量和服务范围；构建女性生殖健康“三段四步”分级诊疗创新服务体系；赋予基层女性生殖健康诊疗服务能力、适宜技术;增强各级指导中心和基层应用示范单位女性生殖健康服务的广泛性、规范性、专业性和可及性的标准化认证体系，形成覆盖全国的六大行政区域的网络体系，创建行之有效的适合我国国情的基层女性生殖健康相关疾病的分级诊疗和双向转诊体系。

南京大学医学院附属鼓楼医院妇产科教授洪颖认为，《基层妇女生殖健康诊疗服务能力提升专项管理标准》的落地开花，将促进基础女性健康诊疗服务等研究和应用，提高我国基层医疗工作者的临床服务水平和女性生殖健康早诊、早治效果。

中华妇产科分会委员兼感染疾病协作组组长、中国预防医学会微生态分会妇产科学组组长、北京清华长庚医院妇儿部部长廖秦平表示，进一步整合社会资源，动员更多地社会力量参与生殖健康服务，是开展本次《基层妇女生殖健康诊疗服务能力提升专项管理标准》团标公示发布活动的根本目的。希望能早日将宫颈癌的防治和生殖道感染的正确诊疗方法及时赋于中国基层医疗卫生服务机构，从而造福中国最广大的妇女，为实现健康中国作出贡献。（记者 刘洪侠 见习记者 潘晓文）