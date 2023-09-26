吃套餐防猝死？不如做好这几点

近日，包含辅酶Q10、鱼油、叶黄素、维生素D3等保健品的所谓“防猝死套餐”登上热搜榜，成为不少网友心中的“救命稻草”。不过生活不规律的你别过于乐观，医生说了这个套餐难“成套”，防猝死没捷径，还是得做好以下这几点。

单个保健品确有作用

我们先来看看这个“防猝死套餐”中的保健品都有什么作用。

首先是辅酶Q10，这是一种维生素样物质，对服用他汀类降脂药物出现肌肉症状有缓解作用，心力衰竭患者补充辅酶Q10有一定益处。

其次是鱼油，其主要成分是ω-3不饱和脂肪酸，研究发现，高纯度鱼油制剂可以辅助治疗高甘油三酯血症。

再次是叶黄素，这是类胡萝卜素，具有抗氧化和吸收蓝光的作用，对眼睛有一定保护作用，可以减轻视疲劳，预防老年性视网膜黄斑退化。

最后是维生素D3，是维生素D的一种，主要作用是提高人体对钙的吸收。

这个套餐难“成套”

大家需要了解的是，上述提到的辅酶Q10和鱼油的治疗作用，是指由医生处方的、有药品资质的辅酶Q10和高纯度鱼油制剂的作用，而药店售卖的辅酶Q10和鱼油制剂，不一定有这些疗效。

而且，药物的配伍是有讲究的，比如药物剂量、药品间的相互作用、服药禁忌以及不良反应都需要考虑。从这些保健品的作用来看，横跨了心内科、眼科、骨科等多科疾病，这种单纯拼凑出来的“防猝死套餐”，不具备预防和治疗猝死的作用，没有科学性可言。

防猝死还需健康生活

“防猝死套餐”的兴起，背后是年轻人肆意放纵的不良生活习惯，以及由这种生活习惯带来的健康担忧。这种矛盾被一位网友简单地总结为：熬最晚的夜，吃最多的保健品。

前面我们已经指出，“防猝死套餐”中的保健品不能预防猝死，但是，经常熬夜却是猝死的一个明确诱因。

猝死，是指从发病到死亡这个过程非常快。造成猝死的病因有很多，其中八成猝死是由于心脏疾病造成的，比如心肌梗死、心律失常等，很多心脏疾病属于“生活方式疾病”。

特别是年轻人猝死，与不良生活方式关系密切。近期，我国学者发表了一篇关于猝死危险因素研究进展的综述，其中指出，没有基础疾病的青年人群猝死主要与不良生活方式有关，包括过度劳累、精神压力、饱餐、饮酒、吸烟以及寒冷刺激。

因此，要预防猝死，先任性妄为再用保健品“找补”是没有科学依据的，与其相信保健品的作用，不如从点滴生活方式开始改变。比如避免过度劳累，合理安排工作和睡眠时间，适度运动，调整心态，健康饮食，戒烟限酒等，也许不能马上完全“达标”，但是，每天改变一点，日积月累，也能帮助您远离猝死的威胁。当然，也要提醒您，注意定期体检，尽早发现健康问题。

文/刘健（北京大学人民医院）