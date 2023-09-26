面对高三家长要先调整好心态

孩子这学期正式进入高三，感觉每天学习压力特别大，整个人都紧绷起来，也没有以往那么开朗了。作为家长该怎样陪伴孩子平稳度过高三生活？

专家观点

北京市第一六六中学心理教师马博辉：高考不仅是考生一个人的战斗，也牵动着全家人的心。面对高三孩子学习节奏和状态的变化，家长应该做到三点。

首先，家长要做到“不冷不热”，保持平和心态。孩子进入高三，父母肯定希望多为子女做些什么。很多父母甚至为此牺牲了自己的工作、兴趣爱好，只为了尽可能多地陪在考生身边。这样的付出很让人感动，但这样的关系很“热”，却不一定是理性的，或许还有一些负面影响。家长过度奉献很容易给考生增添无形的压力，也会让考生感觉到高考是件特别让人紧张的事情，使考生处于紧张焦虑的状态。考生会更喜欢处变不惊、从容应对的父母形象。当然，所谓“平常心”也并不是要家长对应试、高考、升学表现得非常冷淡，“过热”不行，“太冷”也同样不行。父母可以向孩子传达一种态度——日常生活中不过多干涉孩子的学习生活，但是只要孩子需要的时候，父母永远是他们最坚实的依靠。

其次，家长应充分相信孩子，适时给予关爱。高三的考试很多，难免会出现考试失利的情况。有时候孩子会因为考试成绩而沮丧，这时就特别需要父母信任孩子，给予适当的鼓励。家长最好不要谈论“万一考不好会怎么样”之类的问题，而要让孩子感觉到“只要尽力就行了！”的态度。对于孩子表达关心也需要时机，适时适度，可以是在他们休息放松的时候，或者心情比较好的时候。嘱咐一件事情尽量不重复两遍以上，杜绝唠叨，给孩子营造更多的被信任的感觉。

再次，父母要尽早收集与高考相关的政策和信息，根据孩子的不同状况提前筛选相应信息，为填报志愿打好基础。避免出现直到高三下学期才开始准备填报志愿，这样不但会造成考生慌乱，还有可能会因为信息的严重滞后，导致一部分考生错失“加分”机会。家长最好能与孩子提前就志愿填报方向做一些细致的沟通。在充分了解孩子的意向后，让孩子将精力主要放在复习、备考上。家长则要在正常安排好孩子日常起居的前提下，将更多精力放在报考相关的信息收集和筛选上。全家人各司其职，合力备考。

在陪伴孩子们冲刺高考的过程中，父母们也要调整好自己的心态，关照好自己，成为考生们最坚强的后盾。