医保红利要普惠覆盖也要精准施惠

据国家医保局信息，截至今年8月，全国99%的职工医保统筹地区建立了普通门诊统筹待遇，32.09万家定点医疗机构开通普通门诊统筹结算服务，累计结算13.14亿人次。据统计，今年3~8月，346个协议期内的谈判药品累计报销1.23亿人次，医保基金支出491.7亿元，平均的实际报销比例达到69.7%，叠加降价和医保报销的双重因素，346种谈判药品已经为患者累计减负1097亿元。

这些看上去有些抽象的数据，都有更实际的民生体验支持。凭着医保卡，就可以在医疗定点医院进行看病，而且看病的同时就实现了报销。在定点药房购买医保药品名录上的药物，付费清单也列明了自费和统筹费用，等于实现了“即买即报”。医保药品目录也“越来越长”，价格也越来越合理，特别是一些重点药物，也经过谈判进入目录，不仅破解了民众看病之急，也在一定程度上解决了看病难、看病贵问题。

动态调整药品目录既要考虑到医保基金收支情况，也要关注民众越来越高的医保需求，当然也和市场上出现的新特药密切相关。正因为如此，今年国家医保药品目录调整的基本原则是，坚持把握保基本的定位，坚持尽力而为，量力而行，把药品保障水平的提升建立在经济和财力可持续增长的基础上，在保持品种总体稳定、准入条件和工作流程基本不变的前提下，今年目录调整的评审方式、具体规则做了进一步的优化和改进，充分体现医保的价值购买，体现对医药创新的支持，目录调整的科学化、规范化、精细化水平将得到进一步提升。

医保部门也公布了通过形式审查的申报药品名单，包括224个目录外药品，164个目录内药品，总计有388个药品通过了形式审查。这些药品将按照计划开展评审、测算和谈判等工作，预计在今年的12月初能够公布目录的调整结果，并计划从明年的1月1日起正式执行新版的医保药品目录。

这也意味着，新版目录将有更多能够报销的新特药满足公众需求。医保目录调整在实现普惠效应和释放更多红利方面，越来越契合公众期待。在医保普惠制度托底的情况下，民众更为关切的是医保红利的精准施惠。譬如将更多天价“救命药”纳入医保目录，让更多患者能够用上平价药；再如将高价值医用耗材价格降下来，等等。值得一提的是，一些“救命药”已经纳入医保，相信未来有更多新特药物能够被收入。

中国医保制度有强大的人口基数支撑，而且也有相对充裕的医保基金池托底。这是医保部门通过市场和各药企进行竞价谈判的基础。随着纳入医保目录的“救命药”越来越多，一些“天价”药品也会在医保制度保障下逐步变成“平价”。譬如，以往动辄数万元的心脏支架，现在已经变成了平价。

医保制度的普惠红利，基本解决了国人“小病不愁”的难题，也为破解“不治之症”提供了助力。更重要的是，医保制度充分发挥了政府对市场的调节作用，在药企利益和公众利益之间实现了更多平衡。此外，亦可促进新特药技术的研发效率和价值共享，实现多方共赢。医保制度也有助于医药领域投资研发、引进先进技术，促成更多新特药物面世。所以，要想破解“不治之症”，研发新型药物，把高企的药价降下来，没有医保制度托底是不行的。

医保制度是基本保障，既有国家统筹的加持，也有“众人拾柴”的贡献。所以，既要解决普罗大众最基本的看病要求，也要解决一部分人看得起大（重）病和吃得起药的需求。前者是普惠红利，后者是精准施惠，二者一个都不能少。