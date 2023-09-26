不断推动残疾人事业高质量发展

近日，中国残疾人联合会第八次全国代表大会在京举行。

残疾人是社会大家庭的平等成员，是坚持和发展中国特色社会主义的一支重要力量。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央高度重视残疾人事业发展，如期实现了“全面建成小康社会，残疾人一个也不能少”的目标。党的二十大对完善残疾人社会保障制度和关爱服务体系，促进残疾人事业全面发展提出了明确要求，为我国残疾人事业发展指明了前进方向、提供了根本遵循。《“十四五”残疾人保障和发展规划》、无障碍环境建设法等政策文件的出台，针对新时期新征程保障残疾人平等权利、增进残疾人民生福祉作出系统部署，为“春天里的事业”提供了坚实法治规划保障。随着我国残疾人事业不断迈上新台阶，我国残疾人生存状况显著改善，生活水平持续提高，基层公共服务均等化水平逐步提升，社会兜底保障网越织越牢，各地无障碍改造与环境建设力度不断加大，为促进残疾人增强自我发展能力、更好参与社会生活提供了良好基础，让广大残疾人获得感、幸福感、安全感显著提升。

健全人可以活出精彩的人生，残疾人也可以活出精彩的人生。我们看到：因车祸高位截瘫的杨淑婷没有屈服于命运，而是在各方支持下开办起生产足球、箱包的企业，带动家乡数百个贫困家庭脱贫；成都大运会举办期间，大运会特许商品衍纸画都出自成都市温江区的残疾人之手；视障姑娘马寅青积极参加残疾人创业培训、创新创业大赛等，利用好声音开拓新职业，作为一名网络音频主播，在声音的世界里“看见”未来、追梦寻光……从数据上看，截至2022年底，全国城乡持证残疾人就业人数达905.5万人。奋进新时代，广大残疾人正怀揣坚定信念、焕发蓬勃朝气、投入不懈努力，在逆境中追求进步，让美好梦想照进现实，用实际行动诠释着顽强拼搏、自强不息的民族精神。

残疾人是一个特殊困难的群体，需要格外关心、格外关注。当前，全国各地已普遍建立起党委领导、政府负责、社会参与、残疾人组织充分发挥作用的残疾人事业领导和工作机制，不断加强统筹协调，形成工作合力。在制度上，通过建立健全工作规则，积极开展年度述职、督查工作等制度试点，完善指导性目录和标准规范，有效提升残疾人事业治理能力和服务水平；在政策上，大力提升残疾人职业技能，消除残疾人就业创业障碍，巩固拓展农村残疾人脱贫攻坚成果，全面提升针对残疾人康复教育、文化生活等各方面需求的服务工作质效；在思想上，始终牢牢把握平等、融合、共享的价值导向，着力形成理解、尊重、帮助残疾人的浓厚社会氛围，由此凝聚更多社会力量和资源，培植公益助残品牌项目，共同为广大残疾人撑起一片明媚蓝天。

中国梦，是民族梦、国家梦，是每一个中国人的梦，也是每一个残疾人朋友的梦。站在新的历史起点，我们以推动残疾人事业高质量发展为主题，顺应广大残疾人的新期待，不畏挑战、阔步前行。在新时代的逐梦征程中，广大残疾人也将继续发扬自尊、自信、自强、自立精神，在逆境中迸发生命的光彩，笃定信念、勠力同心，一起拥抱更幸福的生活、绽放更美好的自己，共同开创我国残疾人事业更美好的未来！