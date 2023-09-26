江苏无锡：打造特殊食品产业生态圈

图为中国工程院院士、江南大学校长陈卫正在指导学生进行科研。受访者供图

近日在江苏无锡举行的首届太湖湾特殊食品生态圈大会暨无锡特殊食品与营养健康研究院投用仪式上，无锡特殊食品与营养健康研究院一期投用、二期启动，一批特殊食品总部项目以及特殊食品创新生态圈企业集中签约。当日，还举办了特殊食品产业圆桌论坛，与会代表围绕“特殊食品高质量发展之路”“营养健康产业创新之路”两大主题展开深入讨论。

发展高水平特殊食品地标产业

特殊食品包括保健食品、特医食品和婴幼儿配方食品。“当前，特殊食品产业正处于加速发展的关键时期。”无锡市人民政府副市长周文栋说，无锡作为全国保健食品和特医食品的发源地和产业高地，充分发挥实体经济优势，抢抓特殊食品产业发展机遇，引入各类创新资源，携手产业链各方力量，加快推进产业技术高端化和产业链现代化，着力打造高水平特殊食品地标产业，旨在形成更大规模更高能级的特殊食品集聚地，引领特殊食品产业绿色化高质量发展。

无锡高新区党工委书记、新吴区委书记崔荣国介绍，近年来，无锡高新区出台科技、人才、产业等“一篮子”政策，已集聚一批中外特殊食品创新企业，还建成国家级的特殊食品领域技术创新中心、无锡特殊食品与营养健康研究院和无锡市食品安全检验检测中心三大产业赋能平台，形成了以创新为驱动力、极具竞争活力的产业格局。

此次启动的二期载体约15000平方米，将涵盖中试生产线、研发实验室及孵化企业共享空间。同时，无锡在重点打造特殊食品产业孵化平台的基础上，布局建设技术创新和柔性制造平台，构建特殊食品产业创新生态圈，为企业提供配方设计与产品开发的全流程服务。

聚焦行业关键核心技术

在中国工程院院士、江南大学校长陈卫看来，当前食品工业创新发展充满机遇，但也面临食品消费升级与供给不同步、大宗原料贸易及成本不确定性增加，以及关键核心技术与装备受制于人等挑战。这些挑战都需要通过深化政产学研结合突破。

国家市场监督管理总局特殊食品安全监督管理司副司长樊红平说，特殊食品消费空间巨大，科研单位、高校、企业要牢牢抓住时代赋予的机遇，直面行业问题，进一步加强交流沟通合作，重点聚焦关键核心技术与装备发力，推出更多最新科研成果，推进产业创新发展。

无锡特殊食品与营养健康研究院是由陈卫院士创新团队与无锡高新区共同打造的专门从事特殊食品与营养健康产业科学研究、技术创新和产业孵化的新型研发机构。目前，该研究院以技术创新和产业孵化平台为辐射核心，正在加速构建“人才+科技+产业+资本+市场”的特殊食品与营养健康产业创新生态圈，致力把无锡市打造成全球益生菌、特殊食品和大健康产业的高端人才集聚区和产业高地。