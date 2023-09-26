平均每周一项！税惠“礼包”分量足

汪文正制（信息来自国务院政策例行吹风会、国务院政策文件库）

今年以来，税费优惠政策有多密集？从财政部、国家税务总局等有关部门发布的文件中可以获得直观感受。

记者梳理发现：截至9月18日发布的第44号公告，在2023年财政部会同有关部门发布的公告中，除第3号公告、第40号公告外，其余皆以减税降费为主要内容。再加上以国务院发布通知、其他部门牵头发布公告、有关部门发布通知等形式明确的税费优惠政策，今年以来中国已累计延续、优化、完善税费优惠政策超40项，平均每周出台一项。

居民实实在在受益

提升个税专项附加扣除标准、全年一次性奖金单独计税、延续实施远洋船员个税政策、新能源汽车车购税继续减免、换购住房个人所得税退税……税惠“红包”直达普通居民，增强获得感。

北京市海淀区居民方耀东育有两孩，他受益最大的政策是3岁以下婴幼儿照护、子女教育、赡养老人等三项个人所得税专项附加扣除标准提高。“这给了‘上有老、下有小’的中等收入家庭‘真金白银’。”他说。

方耀东算了笔账：自己年收入约20万元，计算个税应纳税所得额时，3岁以下婴幼儿照护、子女教育专项附加扣除标准每孩提高1000元，赡养老人专项附加扣除标准提高1000元，“每个月都可以多扣除3000元，一年就是3.6万元，减税幅度超过了50%。”

“居民个人获得全年一次性奖金，可选择按月单独计税、不并入当年综合所得”——这一政策的实施期限从2023年底延至2027年底，让工薪族普遍受益。

“我的年收入约为25万元，其中年终奖占比较高。从近两年汇算的经验看，奖金单独计税可节税1000元以上。”一位文化行业工作者告诉记者。

不少海员则因远洋海员个税优惠延续而感到兴奋。据了解，此前中国于2019年11月出台政策，从2019年1月1日起到2023年底，对一年在船航行超过183天的远洋船员，其工资薪金收入减按50%计入个税应纳税所得额。“看到税惠延续公告后，全船上下都非常高兴。这项政策延至2027年底，给长期在海上工作的船员省下了一笔实实在在的费用，让我们在船工作更踏实。”中远海运船员广州分/子公司船舶政委任权林说。

除了促增收，消费过程中的税惠也实实在在地增加了。

购置日期在2024至2025年的新能源汽车免征车辆购置税，每辆免税额不超过3万元；购置日期在2026年至2027年的新能源汽车减半征收车辆购置税，每辆减税额不超过1.5万元……新能源汽车车购税持续减免，激发消费者的购买热情。

在四川省广安市经开区国际汽车城比亚迪4S店，消费者胡女士近日喜提新车。“落地价15万元左右，可享受减免1万多元的车辆购置税，这笔钱如果折算成电费，差不多可以让车行驶7万公里。”胡女士说。

8月下旬发布的延续换购住房个人所得税退税政策，进一步支持了居民住房改善性需求。政策明确，自2024年1月1日至2025年12月31日，对出售自有住房并在现住房出售后1年内在市场重新购买住房的纳税人，对其出售现住房已缴纳的个人所得税予以退税优惠。其中，新购住房金额大于或等于现住房转让金额的，全部退还已缴纳的个人所得税。

企业发展后劲更足

作为税惠政策主要受益者，小微企业、个体工商户有何体会？

广东省广州市从化城郊香麦儿面包店经营者邝先生今年上半年享受增值税减免超3万元、个税减免600余元。“小店容易受原材料价格、人力成本等因素影响，经营压力大，税费优惠加码给了我们很大帮助。”他说。

四川天钒科技有限公司是一家耐磨材料制造企业。“小微企业所得税优惠政策延续，今年我们预计还能享受约40万元税惠。”该公司办税员唐学云介绍，税费支持政策的延续，让公司敢于放手扩大产能、与上游企业强化合作、购置更多原料，从而抢抓市场发展“窗口期”。

财政部副部长王东伟表示，今年延续的税费政策项目多、涉及领域广、延续时间长，契合企业期待，“把该延续的政策及早确定、对外发布，有利于稳定预期、提振信心，为企业安排好投资经营活动创造稳定政策环境”。

政策利好延续——“小规模纳税人减免增值税”“对小微企业和个体工商户统一减半征收‘六税两费’”等一批到期税费优惠政策延续至2027年底。

支持力度加码——“减半征收个税的年应纳税所得额量值，由原来不超过100万元提高至不超过200万元”“扩大享受减半征收个人所得税的个体工商户的范围”让政策红利覆盖更多市场主体。

直击经营痛点——“对金融机构向小微企业、个体工商户发放小额贷款取得的利息收入，免征增值税”“对金融机构与小微企业签订的借款合同免征印花税”为小微市场主体破解融资难、融资贵。

“这些税收优惠政策涉及中小微企业发展和与其相关的金融支持，原本大多在今明两年到期。”北京国家会计学院学术委员会主任李旭红分析，相关政策延续优化，在减轻中小微企业及个体工商户整体税负的同时，也增强了金融机构为中小微企业和个体工商户提供支持的意愿，有助于推动宏观经济稳中有进。

支持科技创新也是重头戏。鼓励创业投资、支持研发设备更新、支持民用航空发动机等重点产业链……不少着眼于创新的税惠政策延续实施至2027年底。此外，中国继续优化研发费用加计扣除政策，将相关行业企业研发费用税前加计扣除比例提高至100%，并作为制度性安排长期实施；在此基础上，阶段性提高集成电路和工业母机企业扣除比例，促进相关企业研发创新。

税惠政策从资金流改善、预期管理两方面为企业增强了创新动能。在河南焦作，龙佰集团股份有限公司“拳头产品”钛白粉年产能达151万吨，海绵钛年产能达5万吨，均居全球前列。“今年，国家允许企业提前享受研发费用加计扣除政策，增加了7月预缴申报期作为可享受政策时点，公司得以提前享受500余万元的税费优惠，极大减轻了运营压力，未来研发工作也更有底气。”公司财务负责人郭良坡说。

有效提振市场预期

目前，中国经济平稳健康发展仍面临不少挑战，着眼于稳就业、促增收、扩消费、稳外贸、稳外资等多重目标，财税政策与金融、产业等其他宏观政策协同发力，推动形成稳定可预期的宏观政策环境。

支持重点群体、自主就业退役士兵创业就业，中国出台一系列税收政策，包括提高从事个体经营的高校毕业生等重点群体税费抵减限额、鼓励企业吸纳脱贫人口等重点群体人员就业等。

支持实体经济，财税政策与金融政策密切联动。今年上半年，税务部门进一步创新推出税务与金融部门“税银互动”举措，帮助全国小微企业获得银行贷款498万笔，助企业缓解融资难题。

此外，税费优惠政策还聚焦活跃资本市场、提振投资者信心。

8月底，财政部、国家税务总局公布一系列利好政策，包括对内地个人投资者通过沪港通、深港通，投资香港联交所上市股票取得的转让差价所得，对境外个人投资者投资经批准对外开放的中国境内原油等货物期货品种取得的所得，暂免征收个人所得税等内容，其中多数将延续到2027年底。

专家认为，资本市场相关税惠政策时间周期延长，有利于稳定市场预期、助力资本市场健康发展和宏观经济恢复性增长。“有关部门围绕投资端、融资端、交易端出台一系列税费支持政策，特别是证券交易印花税实施减半征收，对市场构成实质性利好，具有积极导向作用。”中国人民大学中国资本市场研究院联席院长赵锡军说。

政策好，也要落实好。越是项目多、领域广，就越要推动“政策找人”、确保“应享尽享”。

国家税务总局总会计师罗天舒介绍，税务部门专门制定了精准推送“一政策一方案”，向法定代表人、财务负责人、办税人员开展全流程、递进式、差异化推送工作，8月以来已分批次精准推送超2.75亿户（人）次。“下一步，税务部门将继续完善精准推送工作，争取让‘政策找人’找得更快、找得更准。”罗天舒说。