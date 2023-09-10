挤垮中医院官网的酸梅汤 能打败奶茶店吗？

中新网9月10日电(中新财经 左雨晴) 在酱香拿铁刷爆朋友圈的同时，一帖只要1.34元的中药版酸梅汤，也悄无声息地占领了多个社交平台，相关话题接连登上微博热搜。

中医院官网服务器被“挤爆”，工程师连夜抢修……突然火了的酸梅汤，为何俘获了年轻人的心？

1.34元一帖 酸梅汤断货

近日，众多博主晒出自己在浙江省中医院仅花1.34元就配得一帖酸梅汤的经历，吸引了大量年轻网友纷纷效仿。

“1元钱的酸梅汤我也买到了”“20元钱抓了可以喝一周的酸梅汤”“8元钱抓了一副酸梅汤的方子”……不少消费者根据网上分享的酸梅汤配方，到当地中药院或者中药房自行抓药。

而对于浙江省中医院来说，酸梅汤的走红有些让人猝不及防。由于互联网医院订单暴增，其服务器被“挤爆”，工程师不得不连夜抢修。

9月4日，浙江省中医院微信公众号发文称，因下单量暴增，目前酸梅汤处于断货状态，医院正在紧急补货中。此外，该医院还推荐了一系列秋季茶饮方，称可以明目润眼、平肝降脂、利咽生津、健脾理气。

实际上，在浙江省中医院的“1元酸梅汤”走红前，到中医院买中药茶饮已在年轻人中间成为流行。除酸梅汤外，各地中医院、中药房还推出了种类繁多的中药茶饮，例如同仁堂的酸梅汤、和胃调脾茶、减体茶等。

与此同时，中医院逐渐完善的配送服务，也使人们购买中药茶饮更为便利。例如，浙江省中医院已提供线下代寄服务，并且支持配送外省。

中药茶饮能否随便喝？专家回应

在众多中药茶饮中，为何酸梅汤会脱颖而出，成为一众年轻人的心头好？

“我们在临床中也会给病人配备这样的饮品，但是都是要适量。”中华中医药学会肺系病分会委员会副主任委员、中国中西医结合学会呼吸病专业委员会副主任委员、北京大学人民医院中医科主任冯淬灵向中新财经表示，酸梅汤的配方实际上特别多，功效也不一样。

“以社交平台上较为流行的‘乌梅、山楂、桑葚、陈皮、甘草、玫瑰花’为例，除了生津止渴外，陈皮可以消食导滞，玫瑰花可以疏肝解郁，而乌梅和山楂都有较好的抗过敏功效，尤其正值秋季，有过敏性鼻炎、过敏性哮喘的人服用一段时间也很好。”

然而冯淬灵也提醒，将中药茶饮当作饮料来喝，也有诸多禁忌。“这里的所有组方其实都很酸，尤其是乌梅和山楂，如果胃酸多、有胃溃疡的人群长期大量饮用，会加重反酸烧心的症状。甘草也不宜服用太久，里面含有的甘草酸会导致水肿。”

此外，由于已经立秋，大众偏好的冰镇饮用也并不提倡。“冰镇的食物都有可能对胃肠道造成损伤，尤其急性胃肠炎、慢性胃炎等人群建议常温饮用就好。”冯淬灵说。

中新财经注意到，因酸梅汤走红的浙江省中医院也特别提示，仅提供在线配浙江省中医院院内协定方剂。“这些处方适用于特定人群，并非适用于每个人。因此，在开具之前，医生会进行评估以确定是否适合您的情况。”

而对于不少网友希望使用医保购买酸梅汤配方，冯淬灵表示，根据北京医保局规定，此类明显是饮品的配方都无法走医保通道。

据澎湃新闻报道，杭州市医疗保障管理服务中心关注到“酸梅汤”等类似中药茶饮是否进医保的问题引起关注，已于6日发布告知书，向各定点医疗机构重申非疾病治疗性费用不得纳入医疗保障基金支付。

走红的中药茶饮 能打败奶茶店吗？

对于中药版酸梅汤的走红，网友们纷纷感慨：“打败奶茶店的是中医院。”

然而，中药茶饮真的能打败奶茶店吗？

中药茶饮主打的健康养生，无疑是吸引当下年轻消费者的主要卖点，但并非所有人都喜欢中药版酸梅汤。在健康与养生面前，口感仍是年轻消费者的首要追求。

在社交平台上，不少网友表示自己在跟风尝试后选择了“避雷”：“实在太酸了，中药味也很浓，应该是煎锅已经被中药渗透入味了。”“药房不提供冰糖，需要自备。”“还是别盲目跟风，就味道而言，中药是不可能打败奶茶的，就是健康而已。”

一些其他中药茶饮也因口感遭遇了酸梅汤类似的处境：“有朋友买了同仁堂的减体茶，一袋没喝下去，在群里问其他人要不要。”一名“90后”向中新财经表示。

此外，有网友遭遇了几十甚至上百元的“酸梅汤刺客”：“去中药店忘了说直接抓药方，中医就配了祛湿的酸梅汤和中药奶茶，但是令我没想到的是，它为什么这么贵！酸梅汤70！奶茶65！两个一共135！一开始那边酸梅汤要120，后来砍下来的，是我买贵了吗？”“不知名的小中药铺开了7副，最后结账的时候是735，平均100多块钱一副！跟网络上十几块钱一副的酸梅汤不太一样，我被酸梅汤背刺了！”

还有网友表示，由于酸梅汤的原料太便宜，很多药房拒绝提供代煎服务：“一副药房根本不给煎”“去了四家大中药店中医馆都不给煎酸梅汤”……

或许对于中药茶饮来说，与年轻人之间的磨合，还有很长一段路要走。(完)