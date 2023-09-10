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近视度数较低的人可以不常戴眼镜？

2023年09月10日10:00 来源：中国新闻网

真性近视的人，就算近视眼的度数低也需要一直戴眼镜。如果不及时戴眼镜，眼睛容易长时间处于视物不清的状态，这会加重眼疲劳，进而导致近视度数快速增长。所以，真性近视的人应该及时戴眼镜。(来源：科学辟谣、中国新闻网微博)

(责编：郝帅、杨迪)




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