近视度数较低的人可以不常戴眼镜？

真性近视的人，就算近视眼的度数低也需要一直戴眼镜。如果不及时戴眼镜，眼睛容易长时间处于视物不清的状态，这会加重眼疲劳，进而导致近视度数快速增长。所以，真性近视的人应该及时戴眼镜。(来源：科学辟谣、中国新闻网微博)