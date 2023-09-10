把塑料做成大米的工艺成本远比普通大米高，在食品安全方面也过不了关，所以大家基本上不用担心自热米饭中的大米是塑料做的。自热米饭中的米大概可以分为再造米、α米和无菌米饭三类，主要原料都是大米。(来源：科学辟谣、中国新闻网微博)