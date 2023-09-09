《0-6岁儿童营养精准补充指南》正式发布

2023年9月8日，“2023学龄前儿童营养素养论坛”暨《0-6岁儿童营养精准补充指南》（以下简称《指南》）发布会在北京举办。本次活动由中国健康促进与教育协会主办，中国健康促进与教育协会营养素养分会承办，中国优生优育协会母婴营养专业委员联合协办，科创中国智慧健康专业科技服务团提供了专业支持，健合集团旗下品牌合生元特别支持。活动在新华网财经、微博健康、腾讯视频、爱奇艺、B站等平台实时直播，近160万网友在线观看。

《0-6岁儿童营养精准补充指南》发布

营养素养是个人获取分析和理解基本营养信息和服务，并运用这些信息和服务做出正确营养决策，以维护和促进自身营养与健康的能力。为贯彻落实《“健康中国2030”规划纲要》，提高国民营养健康水平，国务院办公厅印发并实施《国民营养计划（2017-2030年）》，成立健康中国行动推进委员会，负责统筹推进《健康中国行动（2019—2030年）》组织实施、监测和考核相关工作，提出关注生命全周期的营养健康，提升国民营养素养水平，以及提高居民营养健康知识知晓率的目标。为了切实落实相关行动计划，中国健康促进与教育协会营养素养分会，以健康科学传播为手段，联合方方面面的力量，2023年5月启动实施“国民营养素养提升计划”。

原国家卫生健康委食品司一级巡视员张磊时在讲话中表示：营养素养是健康素养的重要组成部分，是提高人口素质改善居民营养状况和防控营养相关慢性病的重要因素，是国家食物与营养规划、政策和行动中提出的目标和要求。

儿童的营养状况是衡量人群营养状况的最敏感指标，也是人口素质的基础。国际上通常将5岁以下儿童营养状况作为衡量一个国家经济社会发展的重要指标，作为关系人类生存与发展的重要问题给予关注。良好的营养素养有助于增加儿童对食物的正确认识，促进健康饮食行为的养成，是儿童合理营养、健康成长的保证。“学龄前儿童营养素养核心信息及评价工作的研制”及《0-6岁儿童营养精准补充指南》的发布就是实施“国民营养素养提升计划”的具体行动。

中国健康促进与教育协会常务副会长兼秘书长孔灵芝指出，0-6岁是儿童生长发育的关键期，这一时期摄入充足的营养，可以保障和促进儿童体格和大脑发育，增强机体的免疫力，降低对疾病的易感性。充足、全面的营养是儿童生长发育的物质保证，保证儿童营养充足和全面的摄取有食物多样、食物强化及营养补充等措施。为此，“国民营养素养提升计划”特邀权威专家指导编写了《0-6岁儿童营养精准补充指南》，希望可以为0-6岁儿童养育提供科学、全面的营养补充指导，同时也向社会传递科学的喂养观念，促进儿童营养素养和健康素养的提升。

中国健康促进与教育协会营养素养分会主任委员马冠生教授解读《指南》

中国健康促进与教育协会营养素养分会主任委员，北京大学公共卫生学院营养与食品卫生学系主任马冠生教授对《0-6岁儿童营养精准补充指南》进行了解读。《指南》内容丰富、全面，涵盖了0-6岁儿童不同阶段生长发育特点及常见营养健康问题，从食物多样、食物强化、营养补充等方面提出了科学实用的解决方案。针对众多家长关心的儿童营养素补充剂的选择问题，围绕“成分定义和功效”、“选购标准”、“选购误区”等方面给出了选购指导。

儿童营养品类科普教育推进圆桌论坛

在“2023学龄前儿童营养素养论坛”上，北京大学公共卫生学院王军波教授对学龄前儿童营养素养核心信息、评价及现状进行了介绍，北京大学公共卫生学院朱文丽教授解读了《学龄前儿童膳食指南》。马冠生教授、健合集团BNC市场总监伍伟聪、京东健康营养保健母婴营养品类负责人杨楠、小红书婴童食品商业负责人澜依围绕“儿童营养品类科普教育推进”进行了圆桌讨论。马教授提出本次学龄前儿童营养素养核心信息及评价工作的研制、《0-6岁儿童营养精准补充指南》的发布都是“国民营养素养提升计划”在儿童中的实践行动。合生元代表伍伟聪表示，本次《指南》发布后，合生元计划支持“国民营养素养提升计划”开展“儿童营养素养提升行动”，通过一系列活动去各个层面上落地《指南》内容，并通过组织育婴师团队，结合《指南》为平台/门店提供精准营养培训，提升渠道的营养服务能力，对旗下的营养品进行升级，满足消费者精细化的营养需求。

秉承提升儿童营养素养的愿景，作为《0-6岁儿童营养精准补充指南》发布的支持方，合生元致力于通过科研和创新，为儿童提供全面的营养健康解决方案。健合集团BNC中国区执行总裁彭家华、科学交流总监刘威参加了《指南》发布仪式。

本次活动举办获得圆满成功。未来“儿童营养素养提升行动”将与家庭、学校和社会共同努力，建立全面的儿童素养提升体系，推动儿童营养素养提升，为实现“健康中国”贡献力量。