雷雨天气过敏患者骤增 该如何应对“雷暴哮喘”？

近期，内蒙古自治区等地突发雷暴雨，当地多家医院的过敏性哮喘患者骤增，主要表现为咳嗽、喘息、气促，被诊断为“雷暴哮喘”。

雷雨天气为何会导致过敏性哮喘加剧？“雷暴哮喘”又该怎样更好地防治？记者就此进行采访。

缘何骤增？

记者了解到，2日内蒙古医科大学附属医院有800多名患者因咳嗽、喘息、胸闷、气短等哮喘症状到院问诊。内蒙古自治区妇幼保健院儿内科门急诊在2日晚间雷雨后4个小时内，接诊了400余名过敏性哮喘患者，截至3日17时共接诊过敏性哮喘患者850余名。

“这些患者多处于学龄前和学龄期，部分患者喘息憋气严重。”内蒙古自治区妇幼保健院儿内科副主任张玉玲说，医院启动应急预案，加派医生护士参与诊疗，紧急开了专家诊区和急诊共10个诊室分流患者。

不止呼和浩特，近期北京部分医院也接诊了多例“雷暴哮喘”患者。

天气环境短时间内发生剧烈变化，导致草花粉浓度过高，被认为是此次导致哮喘患者骤增的源头。

内蒙古医科大学附属医院儿科副主任王继春介绍，北方地区秋季主要过敏原是草花粉。每年7月中旬至9月底，是呼和浩特地区草花粉浓度最高的季节，也是发生过敏性哮喘等过敏性疾病的高发季节。

“在高花粉浓度的情况下出现雷暴，雷暴会使花粉变成更微小的颗粒，更容易进入人们的呼吸道，引发过敏性哮喘。”王继春说。

如何防治？

对草花粉过敏的人群，需要特别留意花粉浓度播报和雷暴天气预报。

解放军总医院呼吸与危重症医学部主任医师郭英华介绍，研究发现，既往有哮喘或者过敏性鼻炎病史患者，如果合并了花粉特异性IgE水平高、嗜酸性粒细胞计数高、呼出气一氧化氮分数高、哮喘控制不良等危险因素，更容易出现哮喘发作。

“雷暴可促发哮喘发作，这部分患者在花粉季节雷暴天气期间及之后一段时间，外出时应做好防护。”郭英华说。

内蒙古自治区人民医院呼吸与危重症医学科主任徐毛冶表示，当雷电天气突然出现咳嗽、喘息、胸闷、气短时，要高度怀疑自己可能是哮喘急性发作。此外，草花粉过敏引起的季节性过敏性鼻炎，是“雷暴哮喘”敏感的高危险因素，鼻炎控制良好很大程度可以减少哮喘的发生。

多位医生建议，花粉高浓度时尤其是伴随雷暴发生时，如外出归来可用盐水或清水冲洗鼻腔及面部。如已确诊过敏性鼻炎或哮喘，要规范用药，定期复诊。

持续多久？

根据呼和浩特市发布的花粉浓度播报，近期当地主要致敏花粉浓度仍处于中高等级，敏感人群需加强防护，对症用药。

北京市气象局发布的花粉浓度监测和预报也显示，北京地区近期花粉过敏等级也均为中等或较高。

通常而言，7-9月是北方地区草花粉的高峰期。不过，在8月举行的中国过敏防治周系列学术活动启动会上，中国医师协会变态反应医师分会会长、北京协和医院变态反应科主任医师尹佳表示，今年北方部分地区发生的洪涝可能使喜欢潮湿环境的葎草生长旺盛，导致易引发秋季哮喘的葎草花粉授粉期延长。