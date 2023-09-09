山东：乡镇卫生院、社区卫生服务中心中医馆建设实现全覆盖

中国国家中医药管理局8日在临沂举行新闻发布会，介绍山东省建设国家中医药综合改革示范区有关情况。山东省卫生健康委员会党组书记、主任，省中医药管理局局长马立新表示，目前，该省乡镇卫生院、社区卫生服务中心中医馆建设实现全覆盖，确保基层“有馆、有人、有服务”。

马立新介绍，2021年12月，山东省被确定为国家中医药综合改革示范区首批建设省份。一年多来，山东省在管理体制、服务体系、支持保障等多方面实现“五个新突破”。

一是管理体系建设实现新突破。省、市、县三级中医药管理机构改革同步推进，卫生健康委(局)均加挂中医药管理局牌子，主要负责同志兼任中医药管理局局长，中药管理科(处)室和人员编制均实现倍增，中医药治理体系更加健全。

二是医保支持政策实现新突破。遴选中医优势病种99种，对以针灸及部分中医药适宜技术治疗为主的99个病种，开展中医日间病房试点，围绕项目定价、病种遴选、费用结算等环节打出改革组合拳，既引导医院提供中医药服务，又减轻了患者和医保基金负担，推动各市中医医疗机构基本医保住院比例报销提高5个百分点，进一步减轻群众医药费用负担。

三是服务模式创新实现新突破。134家二级以上公立中医医院全面实施“中医经典、治未病、外治、康复和护理”五个全科化，制定66项中医药适宜技术和19项中医治未病干预方案，在全省推广普及。乡镇卫生院、社区卫生服务中心中医馆建设实现全覆盖，中医类医师数分别达到4.52人、3.42人，确保基层“有馆、有人、有服务”。

四是优势专科建设实现新突破。创新开展齐鲁中医药优势专科集群建设，已建成中医药优势专科集群28个，涵盖15个专业、657个成员专科，覆盖全省所有县(市、区)。第一批集群与建设前相比(建设周期为3年)，门诊、住院人次分别上升27.3%、42.7%。

五是群众诊疗体验实现新突破。深入开展解决群众急难愁盼问题百日攻坚行动。将中医药特色疗法融入“四进四送四提升”健康促进行动，共开展相关活动1万余场。三级公立中医医院全部实现精准预约诊疗、一站式服务、床旁出入院、诊间结算，二级以上中医医院实现中药代煎配送到家全覆盖，全流程方便群众看病就医。

山东省医保局二级巡视员李元芝介绍，该省将1381种中成药、892种中药饮片和符合条件的中药配方颗粒、中药制剂纳入医保支付，取消中药饮片个人先行自付比例，降低中医医疗服务项目和中药制剂个人先行自付比例分别到10%和15%以内，更好满足群众治疗需要。

他也表示，首批21种中药饮片集采结果已于今日落地，今年还将启动200个品种的中药配方颗粒集采，“努力让群众享受质优价廉的中医药服务”。