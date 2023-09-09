专家企业代表共话生物医药产业创新成果

9月7日下午，由中国农工民主党中央委员会和北京市人民政府共同主办，中国农工民主党北京市委员会、北京经济技术开发区管理委员会和北京市药品监督管理局共同承办的第一届国际生物医药产业创新北京论坛（简称“北京论坛”）在北京亦庄（北京经济技术开发区）开幕。

来自美国、欧盟、日本、新加坡、马来西亚、韩国等专家学者、13家世界500强药企高管和国内200多位专家院士、企业代表等出席，共话生物医药产业创新新成果、新动态、新机遇。

本届北京论坛聚焦“创新”和“国际化”，围绕生物医药领域前沿技术、创新成果、国际监管等领域深入研讨、共商合作，推动生物医药领域国际交流互鉴，打造引领产业高质量发展的开放合作新平台。

9月8日至13日期间将举办创新药研发与评价论坛、前沿药物研发专题论坛、ICH热点指导原则专题论坛、国际生物医药创新2023亚洲大会等4场专题论坛。其中，创新药研发与评价论坛将聚焦“服务创新”开展法规建设的讨论交流，分享深化审评审批制度改革、加强服务与合作、促进药品创新和高质量发展的举措，拜耳、辉瑞、罗氏等全球头部药企分享国际创新药研发最新进展，加科思、神州细胞等国内新药研发企业探讨中国创新药研发的现状与未来。前沿药物研发专题论坛则聚焦具体前沿药物品种研发和落地，围绕“肿瘤免疫”“细胞和基因治疗”“放射药”“人工智能”等议题，默沙东、诺华等知名药企参与，探讨新品种、新剂型、新方法的药品研发及推动中国细胞和基因产品研发的新举措。ICH热点指导原则专题论坛以“国际化”为关键词，聚集国际协会资源和国际专家资源，讨论国际法规热点议题，葛兰素史克、礼来等知名药企分享经验。

主办方表示，首次在中国举办的国际生物医药创新2023亚洲大会，则致力于探讨亚洲地区药物研究、开发和监管领域的机遇与挑战，来自中国、日本、韩国和新加坡的监管机构将介绍和讨论各自在监管科学和监管行动方面的最新进展。

作为本届生物医药产业创新北京论坛的承办地，北京亦庄正加快建设全球“新药智造”产业高地。北京经济技术开发区有关负责人介绍，经过长期培育与积累，亦庄新城225平方公里范围内已聚集生物技术和大健康产业的企业4200余家，涵盖了创新研发、技术转化、产业化落地等全产业链上下游关键环节，其中国家级高新技术企业328家、国家级专精特新“小巨人”23家、上市企业24家、独角兽企业2家，2022年生物技术和大健康产业产值占北京市比重48%。北京论坛的举办，将进一步促进生物医药产业创新要素聚集，搭建医药审评机构与产业企业之间的交流平台，强化国际交流合作，推进北京生物医药产业高质量发展，为生物医药产业发展贡献“亦庄样板”、北京力量。