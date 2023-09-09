“好医生”“好服务”就在家门口

基层医疗卫生服务的好坏，直接关系着老百姓的就医体验。近年来，随着健康中国建设的持续推进，我国先后出台分级诊疗、慢病管理、改善医疗服务等多项政策，有力推动了基层医疗卫生事业的发展。分布于街道、社区、乡镇、村庄的基层医疗卫生机构，正日益成为老百姓看病开药的首选，在家门口就能享受到安心便捷的健康服务，正逐渐成为现实。

1、“我是驻村医生，有问题来找我”

2019年冬天的一个早晨，天气寒冷，独自居住在吉林省图们市凉水镇亭岩村的金大娘，起夜时不慎从炕上摔下来，短暂昏迷后，她勉强拨通了村医朴一峰的电话。

朴一峰赶到后为老人进行了初步检查，怀疑是脑出血，便第一时间把她送到图们市人民医院。接诊医生说：“幸好来得及时，不然后果不堪设想！”

这就是朴一峰的日常。在亭岩村驻村8年的他，从未想过离开，哪怕后来晋升为副主任医师。“我是驻村医生，村民有问题都来找我。”

当地村民年纪偏大，基础病多，子女大都不在身边，很容易把小病拖成大病。朴一峰常对村民说，现在国家政策这么好，不仅缓解了农村看病难、看病远的问题，医药费报销比例也在不断提高，还有免费的健康体检，大家更得注重自己的身体健康。

朴一峰口中的“好政策”，就包括国家卫健委日前印发的《基层卫生健康便民惠民服务举措》（以下简称《举措》）。该《举措》围绕方便居民就医、优化服务提供、简化就医流程、改善服务体验、做好慢病管理、提升签约感受等6方面提出了10条具体措施。

“这是为了推动基层卫生健康服务更加均衡地覆盖城乡社区居民。”国家卫健委基层司监察专员傅卫介绍，今年起要推动预约号源向基层下沉，推进中高级职称医师值守门诊，加强与签约居民的联系，深化“一老一小”健康管理服务。“我们还将延长城市社区门诊服务时间，推行‘先诊疗、后结算’就诊模式，并为糖尿病、高脂血症、高血压等慢性病患者提供运动、饮食处方或建议”。

2、先诊疗后结算，村卫生室也纳入医保定点

最近几天，家住北京市丰台区马家堡的王女士，时常感到头晕，但由于白天上班时间脱不开身去医院，便在晚上下班后，到家门口的马家堡社区卫生中心就诊。

“我们的门诊延时服务持续到晚上8点，就是为了方便白天上班和上学的人群。”经过检查，该中心接诊的全科医生发现王女士血压偏高，给出了治疗建议并将她列为社区医疗服务关注人群。

马家堡社区卫生中心主任陈应军告诉记者，他们不仅坚持门诊延时服务，还在节假日新开口腔、中医、针灸、推拿等服务，大大方便了社区居民。“今年上半年，我们中心的门诊延时服务达到9790人次，节假日门诊量达到36322人次。”

“现在，北京、上海一些社区卫生服务中心都开展了门诊延时服务，方便社区居民慢病配药、家医签约、疫苗接种、健康咨询等。”傅卫介绍，浙江、广东等地也在推广慢病长处方服务，方便居民特别是老年人配方开药。

“没想到可以先看病再付费！”在北京市石景山区广宁社区卫生服务中心就诊的李雷（化名）告诉记者，申请了“信用就医”后，只要带着医保卡，在一定额度内就诊，看完病就可以直接回家，都不用提前准备看病费用了。

对于这种“先诊疗、后结算”的就诊模式，《举措》明确，在社区卫生服务中心、乡镇卫生院，辖区常住或参加基本医保的居民推行“先诊疗、后结算”一站式服务。文件还提出，支持村卫生室实行乡村一体化管理，以多种方式纳入当地医保定点管理，方便群众就近看病开药。

据了解，北京、福建、广东等地已在部分社区卫生服务中心试点“先诊疗、后结算”就诊模式。吉林、湖南等地则全面推进村卫生室门诊医保结算工作。也就是说，村卫生室也纳入了医保定点，村民就诊将越来越方便。

3、加强培训，基层医务人员能力稳步提升

“医务人员承担着为人民群众生命健康负责的重任，因此加强医务人员培训和继续教育十分重要。”傅卫说，目前对各级各类医务人员，均设有参加在岗培训、接受继续教育的要求；针对各级卫生健康行政部门的具体职责，也安排了相应的继续教育项目，为医务人员学习提供平台。

据傅卫介绍，在中央财政的支持下，国家卫健委于2018年启动了基层卫生人才能力提升培训项目，建立了线上培训平台，并采取线上线下相结合的方式，重点培训乡村医生、全科医生等基层医务骨干，提升他们在临床诊疗、公共卫生等方面的服务能力。

“项目实施以来，我们每年根据重点任务制定年度实施方案，并相应调整培训大纲，明确培训重点、参训人员、组织方式、考核奖励办法等内容，提高培训的规范化管理水平。”傅卫告诉记者，全国择优选取了96家基础设施好、教学能力强、适合学习实践的医疗卫生机构作为培训基地。“这些培训基地在遴选师资、组织开发课程、开展现场培训等方面正在发挥重要作用。”

据了解，截至目前，该培训项目线下共计培训65万名基层医务人员。线上平台陆续征集并制作了5000余堂视频课程，均面向所有基层医务人员免费开放，现在注册学习人数已经超过180万。

4、基层首诊，更好满足家门口的就医需求

前不久，陈应军发现，自己所在辖区的一位72岁老人记忆力呈明显下降趋势，询问得知，老人有40余年的高血压病史，半年前还突发腔隙性脑梗。接诊的家庭医生为老人做了量表筛查，发现存在轻度认知下降问题，便及时把老人转诊至首都医科大学宣武医院进行干预指导。

对患者来说，基层首诊非常重要，直接影响着后续治疗。此次推出的《举措》也明确，社区卫生服务中心、乡镇卫生院每周至少要有3个工作日安排一名中高级职称以上的临床专业技术人员值守门诊，以提升基层首诊能力。

“群众这方面的需求确实比较大。”傅卫希望，此举能真正提升基层门诊服务的质量和首诊水平，更好地满足群众在家门口看病的需求。

但现实情况是，偏远地区的基层医疗卫生机构经常面临人手不足的问题，这些地方又该如何推进这项政策呢？

针对偏远地区基层医疗卫生机构人员不足，特别是中高级职称医师缺少的情况，傅卫介绍，可通过多种方式来缓解：一是基层医疗机构做好人员调配；二是县区卫生健康行政部门统筹好二、三级医院的资源；三是现在正在推进的县域医共体、医联体、医疗集团等，牵头医院定期下派一些医务人员到基层坐诊，实现医共体内部人力资源的共享。

“对于一些人口较少的乡村，可以通过远程医疗、巡诊等方式实现服务下沉。个别确实存在困难的地方可以积极创造条件，力争用一到两年时间实现这个目标。”傅卫说。

经过调研，傅卫发现各地也在探索中创造了很多好的经验做法。比如重庆探索“县聘乡用”，每年区县级医院按照新招执业医师数量的80%，置换本院成熟的专业人员，优先安排中级以上医师到基层服务。山东则参照“驻村第一书记”的做法，从二级以上医院累计选派六批1900余名业务骨干到偏远薄弱的乡镇卫生院充实力量。广西防城港市上思县通过县人民医院在乡镇卫生院开设名医工作室，带动基层相关专科团队建设，让优质医疗服务惠及基层群众……

“近年来，为了加强对基层医务人员的关心关爱，国家陆续出台文件，明确相关政策。”傅卫介绍，在职业发展方面，明确基层医务人员评聘的优惠条件，提高基层中高级专业岗位的比例；在薪酬待遇方面，提高基层绩效工资水平，设置全科医生岗位津贴，完善乡村医生多渠道补偿政策。

“我们正积极健全基层医务人员荣誉表彰制度，提升基层医务人员的职业荣誉感，各类评奖评优也在向基层医务人员倾斜。”傅卫说。