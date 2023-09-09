驶向光明与希望的“健康快车”

行驶中的“健康快车”。

新华社发

香港眼科医生何俊浩在整理仪器。

新华社记者 谭佳铭摄

眼科医生在“健康快车”上为患者实施手术。

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一列搭载着先进眼科医疗设备，由手术车、病房车、发电车、宿营车4节车厢编挂组成的火车，披着彩虹车身，车上由来自香港和内地的优秀眼科医护人员轮流提供服务，免费为内地贫困地区民众实施白内障手术。

这列火车，叫“健康快车”。26年来，这个建在火车上的流动眼科医院，从一列发展到四列，从车上发展到车下，从国内发展到国际，为内地28个省份和“一带一路”5个共建国家共计23万多名白内障患者送去光明与希望。

一份“礼物”，一颗爱心

“健康快车”这座建在火车上的慈善眼科医院，是1997年香港回归祖国时香港各界送给内地的一份礼物。

“香港回归前夕，全国各省份纷纷准备礼物送给香港。我当时在香港特别行政区筹备委员会，就想到香港也该回馈一份礼物给内地同胞。”“健康快车”的创会主席方黄吉雯说。于是，1997年7月1日，第一列“健康快车”从香港启程，驶向内地边远地区，开启“光明之旅”。

了解到当时内地农村有许多人因患白内障而失明，方黄吉雯说：“能帮一个人重见光明，不仅是帮助他本人，更是改写一个家庭的命运。如果做一个手术就能完成，何乐而不为？”

26年来，“健康快车”由最初的一列增加到四列，从完全由香港同胞募捐，到内地、香港共同筹款，再到由内地企业全额捐助，行经全国28个省份，停靠206个站点。每年，“健康快车”会前往内地3个边远地区，在每个站点停留3个月，进行约1000例白内障手术。每次启程，就会有新一批眼科医护人员来到列车上继续提供服务。

播撒光明，看见希望

“每到一个地方，我们听到最多的一句话就是‘谢谢’。不过有些感谢，是通过‘哭’来表达的。”方黄吉雯说。

一些患有先天性白内障的小朋友，从小生活在黑暗中。他们在手术拆线后的瞬间，往往并不会像大人复明一样欣喜若狂，反而大哭不止。“或许是因为他们看到了一个从未见过的世界。”她说。

“做‘健康快车’上的医生，虽然不涉及生死，却能让爱源远流长。”曾7次参与“健康快车”工作的香港眼科医生何俊浩深有感触。

2017年，何俊浩随“健康快车”来到山东，在筛查时接收了5名儿童白内障患者。这些孩子大的七八岁，小的才1岁，视力功能受到严重影响。先天性白内障，使他们的个性敏感、胆怯、自卑、内向。

经过手术后，他们终于拥有了正常的视力，能够像其他同龄小朋友一样学习、成长，他们的人生自此步入正轨。

“这些孩子的漫长人生路才刚刚开始，不能因为贫穷就毁了他们一辈子。”何俊浩说。多次参加“健康快车”的经历，让何俊浩对内地不同省份越发熟悉之余，也为各地的发展速度欣喜惊讶不已。

“我第一次参与‘健康快车’项目是在2009年，当时去的是甘肃兰州。由于某些药品和设备短缺，一些复杂的眼底手术是无法在当地进行的。”何俊浩感叹道，“很多患者也缺乏护眼健康意识，前来就诊时已经到了失明的边缘。”

2019年，当何俊浩再次随“健康快车”来到兰州时，发现这片土地正经历着大变化，多款“高精尖”医疗设备已在当地医院投入使用。“我们去的兰州大学第二医院使用与香港相同的世界前沿仪器，药品供应也相当全面，其中还不乏内地自行研制的药物。”他说。

“现在内地医生学历高，能力强，他们掌握的大多是国际最先进的眼科动向。”何俊浩在感慨内地医疗水平突飞猛进的同时，也深感香港和内地更应在专业领域保持沟通，加强交流。

驶向新丝路，悬壶济万家

甘肃兰州、内蒙古兴安盟、广东湛江……何俊浩跟随“健康快车”走过祖国越来越多地方。他和这辆车上所有人一样，希望将光明带到更多有需要的远方。

2016年，“健康快车”这座流动医院开启了“‘一带一路’国际光明行”，带着医疗团队、设备和技术走出国门，到访“一带一路”共建国家，向当地百姓提供慈善医疗。

截至目前，“健康快车‘一带一路’国际光明行”医疗队到过斯里兰卡、缅甸、巴基斯坦、乌兹别克斯坦及越南等5个国家，为近2500名当地民众实施了复明手术，患者覆盖老人、青年，还有孩童和刚出生的婴儿……

方黄吉雯说，每次看到患者重见光明后脸上绽放出灿烂的笑容，听到用不同语言说出的一句句感谢话语，那一刻是最令人开心的瞬间。

她说，“一带一路”是一条改善民生之路，希望“健康快车”为更多“一带一路”共建国家播撒光明的种子。

26年倏忽而过，承载着爱与温暖的“健康快车”为无数需要帮助的人带去“看得见”的光明和希望。

方黄吉雯相信，这些光明的种子会在爱的土壤中生根、发芽，茁壮成长。“一滴水虽小，但能折射太阳的光辉。这列驶向光明与希望的‘健康快车’也将继续播撒爱的种子，飞驰在辽阔的大地上。”

（据新华社香港电）