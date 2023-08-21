2023-2024年“寻找最美基层好医生”推荐展示活动正式开启

近日，由中国医师协会乡村医生分会指导，人民健康主办，以及众多权威媒体平台共同参与的2023-2024年“最美基层好医生”推荐展示活动正式启动，开始面向全国基层医生征集报名。

基层医生是构筑全民健康的基础力量。2023年3月，中共中央办公厅、国务院办公厅发布的《关于进一步完善医疗卫生服务体系的意见》提出，提升卫生健康人才能力，发展壮大医疗卫生队伍，把工作重点放在农村和社区。为加强基层医疗服务体系和全科医生队伍建设，弘扬敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆的精神，推动全社会形成尊医重卫的良好氛围，人民健康联合相关部门单位共同发起“2023-2024年度寻找最美基层好医生”（以下简称“最美基层好医生”）推荐展示活动。

“最美基层好医生”活动迄今已成功举办5届，在全社会形成广泛影响，取得良好效果。5年间，人民健康组织多个团队深入全国的多个地区，实地了解基层医疗卫生状况，也发掘出一批基层医务工作者典型。在2022年度“最美基层好医生”推荐展示活动中，通过医生自荐、医生所在单位推荐、市级 (含) 以上媒体推荐的方式，经过报名征集、材料初筛、网络展示、专家审议等环节，共推荐展示100名基层医务工作者，促进了基层医疗服务体系和全科医生队伍建设，助力营造尊医重卫的良好氛围。

2023-2024年度“最美基层好医生”推荐展示活动将延续过往经验，通过医生自荐、医生所在单位推荐、市级（含）以上媒体推荐产生基层好医生候选人。自2023年8月起开始征集，至2023年12月结束。活动期间，活动组委会将对候选名单进行初步审核，确定初选名单；对候选人进行抽查和实地调研采访，并进行网络舆情筛查。

推荐展示期间，人民好医生客户端将推出“2023年度最美基层好医生”推荐展示专题页面。同时，人民健康将择期举办“2023年度最美基层好医生”推荐展示总结会，总结会拟由好医生集团、沈阳清宫药业集团提供公益支持。（李凌宇）