“群众有需要，我就马上到” ——2023年“最美医生”代表速写

“群众有需要，我就马上到。”8月18日，国务院新闻办举行“最美医生”见面会，陕西省渭南市潼关县秦东镇寺角营村荒移卫生室乡村医生刘永生用最简单质朴的十个字，总结出最美医生的职业真谛。

见面会上，2023年“最美医生”代表与记者见面交流，讲述他们的动人故事。

用简便有效的方法治疗患者

“简便廉验”是河南中医药大学第一附属医院儿科医院主任医师丁樱在为患者诊疗中一直坚持的原则。丁樱说，用简单方便的方法，有效地治疗病人，是自己在行医过程中的不断追求。她谈起自己的经验时表示：“我学过西医，也学过中医，现在回忆起来，西医比较现代直观，中医的语言虽然很难理解，但只要学好中医、用好中医，就能感觉到它整体调整、辨证论治、精准治疗的妙处。”

刘永生回忆说：“村上麻疹流行，有4个娃得病夭折了。我找来麻疹治疗方面的资料、加上学习积累的医学知识，结合一些土方子，配制了草药，把其他娃娃的病治好了，麻疹病在村上慢慢得到了控制。”

随着医学的发展，用简便、有效的方法治好患者，有了更现代的内容。广东省疾病预防控制中心传染病预防控制所所长、副主任医师康敏举了一个例子：“比如2009年市一级疾控中心才刚刚具备了PCR的核酸检测能力，而现在我们不仅能够快速开展多病原学的检测，还能对病原体的基因进行测序和同源性的分析，这是非常大的技术进步。”

“医学的发展速度非常快，作为一名医学工作者，需要不断学习、终身学习，才能更好地照护患者。”北京医院呼吸与危重症医学科主任、主任医师李燕明说，“不断学习现代的手段，让患者早日康复，是医务工作者的价值所在，也是我们前行的最大动力。”

用最诚挚的奉献温暖患者

已经64岁的刘永生为了让村里的人能一直在卫生室看上病，让儿子毕业后留在村卫生室成为乡村医生，孙女也学了医学专业，一家几辈人接棒做好全村人的“健康守门人”。

谈起自己坚守的原因，刘永生说，患者的需求让自己更加坚定了在村医岗位上坚持下去的决心：“改革开放以后，村子里有不少人外出挣了大钱，我也有离开村子的想法，但村里的老人说‘儿子在电话里，永生在我身边’。”

近10年内，内蒙古自治区第四医院外科主任李俊升先后6次在遥远的非洲卢旺达进行医疗援助工作。在当地艰苦的医疗条件下，他们创造条件为患者及时治疗，自制腹带、自制牵引架，甚至手动加压输液。

李俊升说：“有的病人来到医院以后感染非常严重，有的患者需要手术却合并艾滋病毒感染，有的病人没钱住院，但如果不治疗就会变成残疾，有的病人术后因为营养不良，切口迟迟不愈合。面对这些问题，我们医疗队员总是积极主动救助他们，助他们早日康复。”

医生这个职业就是每天面对许多需要治疗的病人，面对许多需要帮助的人。李俊升说：“只有怀有一颗仁爱的心，才能做好医生。”丁樱说：“我希望在他们心目中永远是一个好医生、好奶奶。”刘永生说：“我就住在卫生室，保证乡亲们最需要的时候能找到我。”李燕明说：“我们医务人员正在从治病为中心慢慢向以健康为中心转变。”康敏说：“我们就像瞭望台上的哨兵，时刻关注疾病在人群中的变化。”

他们的话语朴实平凡，却字字饱含着对人民健康的关切，句句蕴藏着深沉的“医者仁心”。