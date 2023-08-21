明明已经饱了，为什么还吃得下甜品？

当你刚刚在一家餐馆吃完一顿丰盛的饭菜，撑得都有点不舒服了，连裤子好像都变得更紧了，简直没法再多吃一口，这时候，放着甜点的托盘从你身边经过，你的饥饿感又神奇地回来了。仿佛我们还有另一个胃，专门装饭后的甜食。

这背后的原因有很多，美国纽约州立大学儿科教授兼布法罗大学雅各布斯医学与生物医学科学学院行为医学系主任莱恩·爱泼斯坦在接受采访时表示：“有时，人们不再继续吃饭并不是因为他们饱了，而是因为他们厌倦了这些食物，感觉已经吃够了。在知道了面前这些食物的具体味道之后，它们很难产生更多的味觉刺激。但是，如果你在食物中加入新的味道、气味甚至质地，就会很容易让人们克服‘哦，我饱了’的感觉。”

这种现象被称为“感官特异性饱腹感”，这是指一个人重复食用某种食物时，他对这种食物的兴趣就会下降，然后感受到饱腹感，这时新的食物种类就可能变得更有吸引力。例如，在2011年爱泼斯坦开展的实验中，32名女性被分为两组，一组在一周内连续5天每天都吃奶酪通心粉，另一组在五周内每周只吃一次奶酪通心粉。研究人员发现，每天吃奶酪通心粉的女性比每周吃一次通心粉和奶酪的女性吃得更少。

而在2013年爱泼斯坦发表的另一项研究中，他将31名儿童分为三组：第一组连续5天吃相同的奶酪通心粉，第二组可以选择不同品牌的通心粉和奶酪，最后一组可以选择不同种类的高热量食物，如炸鸡块和芝士汉堡。结果显示，有多种选择的孩子比只提供奶酪通心粉的孩子吃得更多。爱泼斯坦认为，这个结果和人们吃完咸食后还能再吃甜点，或者在有各种各样菜肴的自助餐中饭量突然“变大”是一样的。

“你可以不断提供新食物，让人们一直吃，直到他们再也吃不下去为止，”爱泼斯坦说，“这就是人们总会吃到撑得不行的原因之一。”

一些专家认为，这种对食物多样性的渴望反映了一种演化上的适应性，因为人们需要从不同的食物中获得必需的营养素，如维生素和蛋白质。

“从长远来看，我们需要良好的营养组合，”美国宾夕法尼亚州立大学人类摄食行为研究实验室主任芭芭拉·罗尔斯说：“但是现在似乎适得其反。我们可以吃到各种各样的高热量食物，食物的多样性刺激了过度消费，因此可能导致更多人出现了肥胖问题。”

当一个人吃了一块甜点后，大脑中会分泌一种化学物质——多巴胺。它与奖励和愉悦的感觉有关。如果吃甜点是你日常生活的一部分，“起初在你吃完食物后释放的多巴胺，就会变成一有吃东西的念头就释放，”爱泼斯坦说。这就是一些暴饮暴食行为的原因，它会让你更有可能在大餐结束后，再去伸手拿一块馅饼。

根据罗尔斯的说法，如果你想减少餐后垃圾食品的摄入量，有几种利用“感官特异性饱腹感”的方法。例如，你可以选择其他甜味食物，比如水果，这样你的饮食仍然保持着多样性，但饮食习惯更健康了。罗尔斯说，“你需要做的是随时准备好你喜欢的各种健康、低热量、营养丰富的食物，这样当你想吃点小零食的时候，就能有更多健康的品种可供选择。”◎Kiley Price（文章源自微信公众号环球科学）