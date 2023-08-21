北京重大呼吸道传染病研究中心成立

昨日，重大呼吸道传染病研究学术研讨会召开，会上宣布北京重大呼吸道传染病研究中心正式成立。未来研究中心将借助在京优质研究资源，针对重大呼吸道传染病防控中的关键问题，持续开展核心研究，提升本市重大呼吸道传染病防控能力。

北京青年报记者了解到，北京重大呼吸道传染病研究中心依托北京市疾病预防控制中心（北京市预防医学科学院），联合首都医科大学附属北京地坛医院、佑安医院、朝阳医院、胸科医院，以及中国科学院病原微生物与免疫学重点实验室、中国医学科学院、中日友好医院、昌平实验室等单位相关研究团队，成立并开展相关研究。研究中心设立1个工作指导委员会、1个专家委员会、1个工作机构和3个实验室平台，其中专家委员会中包括沈洪兵、王辰、王军志、徐建国、高福和王福生等院士在内的23名专家。

研究中心将借助在京优质研究资源，针对重大呼吸道传染病防控中的关键问题，持续开展快速诊断技术、内生传播规律、关键生物特性、复杂疾病特征、精准预测预警、适宜防治策略、空气消毒净化等相关核心技术研究储备，并密切跟踪、收集全球重大呼吸道传染病研究进展，为首都呼吸道传染病防控体系建设、超大城市呼吸道传染病防控提供科技支撑和政策建议。

“北京重大呼吸道传染病研究中心的成立，是一个从无到有、从虚到实、从小到大的过程。各成员单位擅长的领域不尽相同，比如，市疾控中心对呼吸道传染病的研究侧重于流行病学研究，但对于呼吸道传染病来说，基础医学、病原学、免疫学等方向都非常关键，可以通过研究中心，整合不同主体的力量。”北京市疾控中心副主任王全意介绍，目前，各成员单位各有特色，比如，北京胸科医院侧重结核病，朝阳医院擅长呼吸疾病，佑安医院的临床免疫很有特色，地坛医院非常擅长新发传染病的研究，通过各展所长，可以紧密整合各类资源、开展协同攻关，可实现各单位之间的有效合作，进而推动多学科联合、共同解决呼吸道传染病的相关问题。

王全意表示，未来研究中心还将密切跟踪解读全球呼吸道传染病进展，“我们将及时更新国际最前沿的研究情况，包括动态开展国际交流、科学文献的跟踪、分析和解读情况，将最新的科学认知及时转化成防控实践，以切实提高北京防治水平”。