对医生在外“察颜观病”，规范是最好的鼓励

日前，浙江绍兴一名女子在面馆吃饭，一名陌生男子过来搭话称“你脑子里面可能长了肿瘤”。这名男子是诸暨市人民医院神经外科主任赵明，他凭经验判断该女子患有糖尿病且脑子长了肿瘤，嘱咐她“假如相信我的话，我就给你留下电话号码，你来找我给你检查一下”。很多网友们看到此事非常感动，纷纷留言“好医生！”“这样做太难得了！”“这样的医生多一点可好？”

赵医生之所以能够“察颜观病”，是因为他所诊断的疾病具有“嘴唇鼻子特别肥厚，额骨特别突出，手指特别粗大”等特殊面容和明显外在表现。具有特殊面容和明显外在表现的疾病还有很多，比如对于先天愚型患者的特殊面容，医生很容易辨别；肝病患者的皮肤干燥、粗糙，没有光泽，皮肤弹性极差，甚至会出现古铜色面容，有时黄疸、肝掌、蜘蛛痣等症状也很明显，作为有经验的医生，不难就此作出判断。

也正因此，医生在医院之外的公共场所，通过望诊和简单的检查，成功地发现当事人所患较重疾病，已成为比较常见的现象。这方面比较典型的一个例子是，2021年10月，华西医学院的几名女学生在外就餐时，发现火锅店老板有特殊面容，怀疑其患病，于是塞给他一张小纸条，提醒他关心身体并到医院检查。此事在当时引发全网关注，网友纷纷为几位“小姐姐”点赞。这些事例说明，民众对于医生的这种特殊诊疗方式，是十分欢迎和赞赏的。

医生具有很强的专业知识，尤其擅长诊断其专业内的一些疾病，并利用特殊面容等表面信息，帮助民众诊疗疾病或提出诊疗建议。由于这种做法能够尽早发现疾病，并且投入少，也便于推广，因此可将之当成一种可贵的医疗资源，进行开发利用。

也要看到，即使医生在外发现或高度怀疑一个人患有某种疾病，或许也不愿意将之告诉对方并提出建议。这是因为，假如碰到不好打交道的人，可能将医生的提醒当作挑衅，进而用“你才有病”等语言来回应。并且，医生也有“看走眼”的时候，一旦如此，就可能招致对方的责备，甚至要求赔偿相关损失。也就是说，医生选择缄口不言，主要是求自保、怕惹事。

与路边急救相比，医生这样诊病虽然不算紧急，但给患者带来的好处以及医生所面临的法律风险等，均有过而无不及。路边急救有“好人法”等作为保障，但医生“察颜观病”却没有相似的制度保障。这位医生的善行值得鼓励，但若想将个人之善上升为群体之善，就得消除规则与制度盲点。

如何看待医生在外“察颜观病”，是一个不应该被忽视的新话题。因为能够惠及患者或让诊疗变得快捷的任何行为都值得鼓励，在开发医疗资源方面，也要“不以事小而不为”。规范是最好的鼓励，细化规则，出台免责条款等，才能让医生敢于如此而为，又知道该怎么规范行事，进而将这种特殊的诊疗普遍化，并让更多患者从中受益。