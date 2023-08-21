【记者手记】

构建老年友好型社会，加强养老服务保障，让老年人度过有质量的晚年生活，是关系亿万家庭幸福的“国之大者”。

此次采访所至之处，颐养之家里的老人们多乐观开朗、思维敏捷。握住他们的手，感到温暖有力。许多老人露出质朴而会心的笑容，情绪马上感染周遭所有人——

82岁的邹月英，是新余市仙女湖区观巢镇洋潭村委邹家村的一位热爱生活、和蔼可亲、积极向上的老人，自2017年起已经在颐养之家用餐快5年了。邹月英老人对其他“入家”老人非常照顾和关心，喜欢抢着做一些力所能及的事，颐养之家的其他老人和工作人员对她连连称赞。邹月英老人说：“在晚年能有这样爽朗、开心的生活，这跟党和国家的好政策是分不开的。”

85岁的盛绍羊，是首批入住新余市渝水区良山镇白沙村颐养之家的老人，他的两个儿子因意外相继去世，老伴儿也在今年年初离他而去，好在有颐养之家这个大家庭，大家像亲人一样生活在一起，让老人的精神终于得到了慰藉。老人的一席话让人动容：“我住在这里很踏实，这就是我的养老之家。”

这样的老人，在这片土地上还有很多。解决养老服务中的难点、堵点、痛点，推进养老服务城乡统筹、全面协调、可持续高质量发展，构建以居家为基础、社区为依托、机构和医养融合为支撑的养老服务体系，是这里正在发生的故事，背后亦关系着千千万万个在晚年寻找安稳和幸福的个体。

诚然，构建一个老年友好型社会，从人力供给、消费结构、产业发展到公共服务、社会保障等，都面临不少挑战。养老信息化如何布局？养老服务人才队伍如何建设？社会专业力量如何更好参与？……桩桩件件，都是实打实的考验。在走访中，记者了解到新余市在养老服务中大胆探索与实践。小到一日三餐、生活照护，大到情感慰藉、文化娱乐，政府部门、基层社区、社会力量的共同发力，托起了这里最美的“夕阳红”。

今天，我们将如何更好地度过老年时光？或许，从这里能获得一些启示。