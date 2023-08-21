三年，县域商业体系将建成（锐财经）

近日，商务部会同农业农村部、文化和旅游部、国家邮政局、供销合作总社等单位联合印发《县域商业三年行动计划（2023—2025年）》（以下简称行动计划），提出建立县域统筹，以县城为中心、乡镇为重点、村为基础的农村商业体系。到2025年，在全国打造500个左右的县域商业“领跑县”，建设改造一批县级物流配送中心、乡镇商贸中心（大中型超市、集贸市场）和农村新型便民商店。90%的县达到“基本型”及以上商业功能，具备条件的地区基本实现村村通快递。

进一步畅通城乡经济循环

推动县域商业发展对促进繁荣农村消费意义重大。数据显示，2022年，全国建设改造县城综合商贸服务中心983个，乡镇商贸中心、集贸市场3941个；各地建设各类县级物流和寄递配送中心1500个，乡镇快递和邮件处理站点7600个，95%的行政村实现快递直达。

“与此同时，我国县域商业发展还存在一些问题和不足。比如消费环境有待进一步改善、商品种类还不够丰富、物流配送成本偏高等，需要集中力量，再接再厉，推动解决。”商务部流通发展司司长李刚说，为进一步发挥县域商业对畅通城乡经济循环的促进作用，商务部会同有关部门启动县域商业三年行动，持续推动供应链、物流配送、商品和服务下沉以及农产品上行，加快补齐农村商业设施、商品服务等短板弱项。

“重点要在‘四个进一步’上下功夫。”李刚说，即“进一步强化政策扶持”“进一步优化设施功能”“进一步加强主体培育”“进一步创新发展模式”，继续安排中央财政资金支持各地不断完善县域商业网络和物流配送体系，改造升级一批乡镇商贸中心、集贸市场、乡镇大集和农村新型便利店，支持各类农村经营主体数字化、连锁化转型，鼓励具备条件的农村地区探索发展智慧物流、即时零售等新模式。

推动农村电商高质量发展

近年来，商务部等部门持续推进电子商务进农村工作，取得显著成效。截至2022年底，中国农村网民规模超过3亿人，农村网络零售额达到2.17万亿元；全国农产品网络零售额达5313.8亿元，同比增长9.2%。农村电商吸引了一批农民工、大学生、退役军人返乡创业，截至去年底，全国农村网商（店）已达到1730.3万家。

李刚表示，商务部将围绕全面推进乡村振兴，把农村电商作为县域商业的重要组成部分一体推动，促进农村电商高质量发展。

——强主体。鼓励电商带头人走进田间地头、工厂车间进行村播、店播、厂播，促进优势、特色、品牌农产品线上销售。举办“村播”大赛等电商赛事，提高创业技能。

——育品牌。充分挖掘农村“土特产”资源，培育一批“小而美”的农村电商特色品牌，变“流量”为“销量”。

——畅物流。健全县乡村三级物流配送体系，争取用3年时间在具备条件的地区，基本实现县县有物流配送中心、村村通快递。

——优服务。继续深化电子商务进农村综合示范工作，打造一批县域电商直播基地，增强包装设计、宣传推广、电商代运营等服务能力。

——促转型。支持电商平台下沉农村市场，提供更多适销对路的商品和服务，推动农村商贸流通企业线上线下融合发展，不断完善县域商业体系。

提升优质农产品供给水平

优质农产品供给是农产品上行的源头起点，是促进农民增收、释放消费潜力的重要基础。行动计划提出，提高农产品供给质量，增强农产品商品化处理能力，加快打造农业品牌。

农业农村部市场与信息化司副司长宋丹阳表示，将从生产端、流通端、消费端三方面入手，不断提高优质农产品供给水平，满足消费和市场需求，提升农业质量效益和竞争力。在生产端，落实“菜篮子”市长负责制，提升粮食和重要农产品供给保障能力。深入推进农业结构调整，推动品种培优、品质提升、品牌打造和标准化生产。在流通端，继续推动商贸、电商、农产品流通等企业产业链向农业生产环节延伸，加强产地集配中心等流通基础设施及加工、仓储、包装、冷链等商品化处理设施设备建设。在消费端，以市场需求为导向，加快农业品牌打造，满足高品质消费需求。

推动农村快递系统发展，有利于保障农产品出村进城、消费品下乡进村。行动计划提出，发展农村物流共同配送，建设改造县级物流配送中心和乡镇快递物流站点。

国家邮政局市场监管司副司长边作栋表示，在县一级，将加强县级处理能力建设，尤其是推进县级寄递公共配送中心场地建设和改造，鼓励有条件的地区配置自动化分拣设备，提高处理效率。在乡一级，加强乡镇服务网点标准化、规范化建设。在村一级，推动邮政快递服务站点广泛覆盖，重点实施“一村一站”工程，加强县级寄递物流综合服务站建设，为农村群众提供“家门口”的便捷寄递服务。