让留守儿童的童年更美好（暖闻热评）

关照留守儿童细腻敏感的精神世界，给他们一个温馨的港湾，还他们一个美好的童年，是全社会共同的责任

【事件】卢婕是江西省赣州市南康区卢屋村“童心港湾”的一名“童伴妈妈”，为村里的留守儿童提供常态化亲情陪护。在卢婕的陪伴下，孩子们变得更加自信乐观，享受着童年的美好。

【点评】

要走进留守儿童的内心，取得他们的信任，并非易事。卢婕回忆，初次见面时，卢屋村的10多个孩子因为缺乏安全感而不敢说话，有的甚至躲到了桌子底下。定期家访校访、周末陪护辅导、开展志愿活动……卢婕倾情付出，给予了孩子们情感的抚慰，也深受孩子们信赖。爱的种子，深埋于心，如今生根发芽，带来无限的惊喜与温暖。

“任何东西都比不上父亲给我的那一个眼神”“那个拥抱和那句话，一直给我力量”……曾经，一个留守儿童的作文《我太爱那件礼物了》，让人们看到一颗颗渴望陪伴的孤独心灵。卢婕说，“我也曾是一名留守儿童，所以很能理解他们”。陪伴留守儿童，补齐缺位亲情，正是“童伴妈妈”的职责所在。同时，卢婕的故事也启示我们：关照留守儿童细腻敏感的精神世界，给他们一个温馨的港湾，还他们一个美好的童年，是全社会共同的责任。

关爱留守儿童，体现着一种有温度的人文关怀，是一项良心工程、社会工程。留守儿童不是一个模糊群体，而是无数鲜活个体。我们推出各项关爱政策，也要触达每一个具体的孩子，给他们以心灵的关怀、精神的慰藉、成长的守护。《关于加强农村留守儿童关爱保护工作的意见》明确提出“完善农村留守儿童关爱服务体系”，从家庭、政府、学校、社会力量等方面织密“关爱网”；《关于进一步健全农村留守儿童和困境儿童关爱服务体系的意见》提出加强基层儿童工作队伍建设，在村（居）一级设置“儿童主任”。目前，我国已有66.7万名“儿童主任”，基本实现了村（社区）全覆盖。他们是家庭、学校之外离孩子最近的人，也是留守儿童关爱服务“最后一公里”的关键一环。

现实中的留守儿童，有的亟待物质救助，有的呼唤心理疏导；有安全教育的需要，也有权益维护的诉求。把关爱留守儿童的工作做到实处，要洞察他们的诉求，提供有针对性的帮助与服务。现在，各地涌现出不少好的经验做法。比如，有些地方设立下午“四点半课堂”，为农村留守儿童、困境儿童等提供教育托管服务；有的地方组织游学活动，引导留守儿童见识更大的世界；还有的地方请检察官给留守儿童开展法治教育，为他们的平安、健康成长保驾护航。对千千万万的留守儿童来说，在同一片蓝天下健康快乐成长的美好愿景正逐步实现。

习近平总书记强调，要关心留守儿童，“让他们都能感受到社会主义大家庭的温暖”。关爱留守儿童，是要付出百倍耐心和努力的事情。只有更准确了解留守儿童的需求，并以更加高效、专业的方式，将各方面的爱心有效整合，才能让祖国的每一个花朵都在社会的温暖中尽情绽放。

《 人民日报 》（ 2023年08月21日 06 版）