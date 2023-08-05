《国际近视研究院近视防控白皮书系列Ⅲ》（中文译本）发布

中新网上海8月4日电 (记者 陈静)记者4日在此间获悉，刚刚举行的2023BrightChina明眸中国近视防控大会发布《国际近视研究院近视防控白皮书系列Ⅲ》(中文译本)，并授予何鲜桂、蓝卫忠两位教授中国区大使聘书。

据悉，国际近视研究院(IMI)定期以“近视防控白皮书”的形式提供近视分类、患者管理和研究方面的最新循证建议。本次译本由国家眼部疾病临床医学研究中心、上海市儿童青少年近视防治技术中心组织翻译，将有助于相关证据传递，造福从业人员、政府部门、决策者、教育工作者以及公众。

国际近视研究院主任委员 Serge Resnikoff教授表示，国际近视研究会始终致力于全球近视问题的研究和实践，期待形成“人类近视防控共同体”，共同攻克近视难题。据悉，国际近视研究院(IMI)汇集全球专家，旨在推动近视防控领域的科学研究和临床实践，且已陆续发表了近视诊疗和管理的近视防控白皮书。国家眼部疾病临床医学研究中心、上海市儿童青少年近视防治技术中心在原作者授权下，组织对内容进行中文翻译形成《国际近视研究院近视防控白皮书系列Ⅲ》(中文译本)。

据悉，本系列重点介绍了轴性近视眼的非病理性眼组织变化及脉络膜在眼球生长发育和近视防控管理中的作用，深入研究了婴幼儿和青年成人中近视的发病、进展和管理证据，调查报告了临床实践中近视管理的建议和策略，总结了自2019年以来，国际近视研究中重要的新发现，并将其整合IMI2023文摘。

2023BrightChina明眸中国近视防控大会由国家眼部疾病临床医学研究中心、上海市眼病防治中心、上海市儿童青少年近视防治技术中心、上海交通大学医学院附属第一人民医院、北京大学人民医院指导，上海医疗质量研究中心主办。大会主席、国家眼部疾病临床医学研究中心许迅教授表示，本次大会旨在为广大投身儿童青少年近视防控事业的各界人士搭建百花齐放的高水平交流平台，凝心聚力推动近视防控事业稳步发展。

本次大会汇聚国内外知名专家学者和实践工作者，遵循预防先行、防治融合、综合施策设置多个学术板块，分享交流前沿研究成果和成功实践经验；举办示范案例展、科普比赛，一线案例说等专题，有助于广大一线工作者和研究者汲取更多新技术和新方法，迸发更多灵感，凝心聚力推动近视防控事业高质量发展。

2023BrightChina明眸中国近视防控大会还发布了由教育部指导，上海市眼病防治中心、上海市儿童青少年近视防治技术中心组织编创的《师生健康、健康中国》主题曲；分别启动“2023年人民好医生(儿童青少年眼健康)推荐展示活动”和“光明使者-中国眼视光师-青年榜样”公益展示推介主题活动。