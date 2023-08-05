芒果有止血效果，女性生理期不能吃?

中新网8月4日电 女性生理期能不能吃芒果？有传言称，芒果中含有芒果苷，芒果苷具有止血作用，所以吃芒果会导致月经量少、行经不畅，严重时会导致闭经，因此女性经期不能吃芒果。实际上，目前没有研究表明芒果苷可以止血，“芒果中的芒果苷会止血”这个说法没有科学依据。此外，芒果中并没有任何成分会影响到月经的发生和发展，食用芒果也不会对月经造成影响。(来源：@科学辟谣 中国新闻网微博 )