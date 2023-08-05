洪涝灾区如何进行环境卫生处置与预防性消毒？国家疾控局发布指引

人民网北京8月5日电 （记者乔业琼）据国家疾控局微信公众号消息，近日，国家疾控局发布《洪涝灾区环境卫生处置与预防性消毒指引（2023版）》（以下简称《指引》），从生活饮用水卫生保障、村落和场所环境卫生处置、个人住宅的环境卫生处置等五个方面为各地及时有效开展灾后环境卫生清理与消毒工作作出指引。

《指引》指出，一般情况下，外环境以清污为主，重点区域清污后再进行消毒处理。不应对无消毒指征的灾区环境、交通道路、路面、帐篷等进行喷洒消毒，防止过度消毒现象的发生。

环境卫生清理和消毒的重点区域或对象包括生活饮用水、洪水退去后的村落和场所、个人住宅。应及时清理淤泥、动物尸体、垃圾和粪便，做好无害化处理。清污所产生的大量垃圾应及时清运，严禁倾倒河中。

在意外伤害防护方面，《指引》指出，尽量避免在洪水水流中行走或驾车；如果洪水继续上涨，避难场所已无法自保，要充分利用准备好的救生器材逃生，或迅速找一些门板、桌椅、大块泡沫塑料等能漂浮的材料扎成筏逃生；确保儿童远离洪水积存区域。

此外，不可攀爬带电的电线杆、铁塔，如发现高压线铁塔倾斜或者电线断头下垂时，一定要迅速避开，防止直接触电或因地面“跨步电压”触电；被水浸泡过的电器在专业维修人员维修之前不要使用。

《指引》提醒，受灾群众要做好个人防护，加强手卫生，做好伤口护理，如果接触洪水或食用被污染食品等，并出现腹泻、呕吐、发烧或腹痛等症状时，应及时就医。