直播预告：先天性多囊肾的治疗和管理

在人体中，肾脏如同一个垃圾处理站，帮我们快速有效地分辨有益物质和有害垃圾。一旦肾脏出现问题，人体系统的各个器官都会受其影响，直接危害健康。多囊肾病是人类最常见的遗传性肾脏病之一，这种疾病对人体有什么影响？患者该如何治疗呢？

8月7日10:00至11:00，“青年医生”栏目将邀请中日友好医院肾病科副主任医师周莉来到演播室，就先天性多囊肾的治疗和管理进行科普分享，欢迎您收看！

嘉宾简介：

周莉，中日友好医院肾病科副主任医师。

擅长各种急慢性肾脏病、糖尿病肾病，高尿酸肾损伤，高血压肾病，肿瘤相关性肾病、药物相关性肾损伤及先天性多囊肾的诊断和治疗，慢性肾功不全不同阶段及其相关并发症。肾性高血压，肾性骨病等的诊断与治疗；终末期肾病、尿毒症、血液净化个体化治疗手段，肾移植配型、术前准备、肾移植术后移植排斥反应及各种并发症的预防及治疗，免疫抑制剂个体方案的制定与调整，有关肾脏移植方面的咨询与帮助。

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