大运会推动全民健身 快来解锁你的专属运动密码

连日来，来自113个国家和地区的6500名运动员在成都大运会的舞台上追逐梦想、结下友谊、收获成长。体育的魅力不仅在赛场。以成都大运会为契机，运动健身正成为大家生活新风尚。夏季运动不仅可以使心脏的供血更加充分，还可以提升呼吸频率，有利于身体健康。此外，高温天气适当运动还可以加速人体代谢，有助于减脂塑形。那么，要想安全又高效地锻炼，运动中的心率是快点好还是慢点好呢？

四川省医学科学院·四川省人民医院健康管理中心运动健康管理师陈莞婧在接受人民网记者采访时介绍，心率是指正常人安静状态下每分钟心跳的次数，一般为60～100次/分，可因年龄、性别或其他生理因素产生个体差异。一般来说，年龄越小，心率越快，老年人的心率比年轻人慢，女性的心率比同龄男性快，这些都是正常的生理现象。另外，心率慢并不代表运动能力差。

陈莞婧表示，长期锻炼的人、生活在高原的人和运动员，安静时心率比没有运动习惯的人慢，同样运动负荷下心率升高的也更平缓。运动心率，即人体在运动时保持的心率状态。保持最佳运动心率对于运动效果和运动安全都很重要。

“运动心率不存在快点好还是慢点好，适合自己的才是最好的。”陈莞婧说，靶心率是指运动时需要达到的目标心率，是判断有氧运动效果的重要指标。在靶心率范围内做运动，效果最理想，危险性也最小。靶心率=（220-年龄）*（60%～80%）。需要注意的是，正在使用药物者，运动前需要先咨询医生，因为有些药物会增快或减慢心率。

陈莞婧还表示，建议运动时佩戴运动手环或者心率带。对于年轻人、无基础性疾病者，运动中应尽量将心率控制在靶心率范围内；对于老年人群或者有基础性疾病者，运动时应量力而行，不要过分追求心率，以感觉舒适、愉快为宜。（视频制作：实习生李炅）