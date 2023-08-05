“中国军医给了我第二次生命”（海外纪闻）

中国军医刘月秋（左）给当地患者针灸。

新华社记者 汪 平摄

这是一项特殊的使命。9年间，80多名中国援埃塞俄比亚医疗专家远赴东非高原，执行军事公共卫生合作任务。

医疗专家队伍由陆军军医大学负责组建，抽组来自陆军军医大学第一附属医院等单位的临床救治、卫生防疫专家。

今年5月11日，随着第九批援埃塞军医专家组抵达亚的斯亚贝巴，援埃塞医疗工作又翻开一页。

“两年前，我第一次感到疼痛。由于无法得到有效治疗，我先后被转送到4家医院，但没有一家能确定病痛的真正原因。”患病两年，蒂拉洪因病痛瘦了21公斤，皮肤和眼睛开始泛黄。

蒂拉洪后来被转到埃塞俄比亚军队总医院。外科医生特纳·马莫说，蒂拉洪被诊断出患有胰腺肿瘤，该院此前从未做过这方面手术。第九批中国援埃塞军医专家组负责人王小军得知情况后，为蒂拉洪进行了8小时的手术。

“中国军医给了我第二次生命。”蒂拉洪说。

埃塞俄比亚军队总医院院长海卢·因德绍说，中国援埃塞军医专家组已连续9年向军队总医院提供援助。“中国军医同我们一起工作，向我们分享诊疗经验，填补了我们在一些专业领域的空白。”

巴姆拉克·特塞马是埃塞俄比亚知名国际足球裁判，经人介绍，他到军队总医院的康复理疗部门接受针灸治疗。

中国军医刘月秋为特塞马进行针灸治疗，她的针灸技术让特塞马印象深刻。特塞马说，中国军医一直在向当地医生传授针灸技术。“我们感谢中国军医传授这些知识和经验，帮助我们的医生掌握相关技术，今后为当地患者提供诊治。”

中国向埃塞俄比亚派遣军医专家组以来，前八批军医专家组共接诊患者2万多人、开展手术1572台、进行危重病例会诊1218次，培养埃塞医护人员182人。第九批援埃塞军医专家组抵达埃塞后，完成当地首例胰十二指肠切除术，完成31人次中医康复理疗，351次针灸治疗，获当地人士好评。

“我们希望同中国军医专家组加强在不同领域的联系和合作。中国军医对我们而言非常重要。”因德绍说。

（据新华社重庆/亚的斯亚贝巴电 记者张琴、汪平、周闻韬，参与采写：杨仕彦、黄琪奥）