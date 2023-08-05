中企承建秘鲁安蒂普拉诺医院项目封顶

本报里约热内卢8月4日电 （记者宋亦然）普诺消息：当地时间8月3日，由中国中铁十局承建的秘鲁安蒂普拉诺医院项目正式封顶。秘鲁安蒂普拉诺医院项目位于秘鲁普诺大区普诺市北部，项目总用地面积约4.2万平方米，项目施工内容为新建一座地下一层、地上六层的多功能综合性医院大楼。

安蒂普拉诺医院项目是秘鲁国家医保局的重点民生工程，项目建成后将成为普诺大区规模最大的综合性医院，为当地民众提供先进、专业的医疗服务。

《 人民日报 》（ 2023年08月05日 03 版）