中企承建秘鲁安蒂普拉诺医院项目封顶
本报里约热内卢8月4日电 （记者宋亦然）普诺消息：当地时间8月3日，由中国中铁十局承建的秘鲁安蒂普拉诺医院项目正式封顶。秘鲁安蒂普拉诺医院项目位于秘鲁普诺大区普诺市北部，项目总用地面积约4.2万平方米，项目施工内容为新建一座地下一层、地上六层的多功能综合性医院大楼。
安蒂普拉诺医院项目是秘鲁国家医保局的重点民生工程，项目建成后将成为普诺大区规模最大的综合性医院，为当地民众提供先进、专业的医疗服务。
《 人民日报 》（ 2023年08月05日 03 版）
本报里约热内卢8月4日电 （记者宋亦然）普诺消息：当地时间8月3日，由中国中铁十局承建的秘鲁安蒂普拉诺医院项目正式封顶。秘鲁安蒂普拉诺医院项目位于秘鲁普诺大区普诺市北部，项目总用地面积约4.2万平方米，项目施工内容为新建一座地下一层、地上六层的多功能综合性医院大楼。
安蒂普拉诺医院项目是秘鲁国家医保局的重点民生工程，项目建成后将成为普诺大区规模最大的综合性医院，为当地民众提供先进、专业的医疗服务。
《 人民日报 》（ 2023年08月05日 03 版）
人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们 | ENGLISH
人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263 举报邮箱：jubao@people.cn
人民网服务邮箱：kf@people.cn 违法和不良信息举报电话：010-65363636 举报邮箱：rmwjubao@people.cn
互联网新闻信息服务许可证10120170001 | 增值电信业务经营许可证B1-20060139 | 广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号
信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号|京公网安备11000002000008号
人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved