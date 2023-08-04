首届中国医美产业之都高峰论坛暨博览会在海口举行

7月28日，首届中国（海南）医美产业之都高峰论坛暨博览会在海南国际会议展览中心正式开幕。大会由海南省卫生健康委员会和中国整形美容协会共同举办，旨在借助中国医美产业之都的大会平台，为海南省医美产业的发展聚集行业优势资源，通过上游生态增优势、补短板，以发展医美全产业链为主线，展现海南省医美大健康产业特色，为实现加快海南医疗健康产业发展贡献力量。

大会主席由海南省卫生健康委党委书记主任周长强、中国整形美容协会书记会长张斌共同担任，中国整形美容协会商务部主任周晓晓担任大会秘书长，大会开幕式由同济大学附属同济医院整形美容外科主任崔海燕主持。

中国工程院院士樊代明，中国工程院院士张志愿，海南省人民政府办公厅副主任张杰，海南省卫生健康委党委委员副主任张毓辉，海南省药品监督管理局党组成员副局长李亚丽，海南省卫生健康委健康产业与对外合作局局长王艳芳，海南省卫生健康委科教处处长陈斌，海南国际经济发展局处长吴迪，海口市卫生健康委党组书记主任潘文利，中国整形美容协会副会长李世荣、李青峰、杨蓉娅、高建华、祁佐良、赵振明、陈敏亮、刘中民，中国整形美容协会监事会监事长李东，副监事长刘洪臣，中国整形美容协会标准委员会主任刘玮，艾尔建美学中国政府事务及商务部总经理陈之平，山西锦波生物医药股份有限公司董事长杨霞，上海昊海生物科技股份有限公司执行董事兼总经理吴剑英，科医人亚太区总裁瞿琪瑛，以及上千名行业代表出席开幕式。

大会开幕式由海南省人民政府办公厅副主任张杰首先致辞，向与会嘉宾表示热烈欢迎，并表示希望借助中国整形美容协会大平台，进一步吸引国内外优质医美资源向海南汇聚，为海南医美产业发展增优势，补短板，确保特别措施中支持海南特色高端医疗美容产业发展的政策红利得到充分释放。作为中国整形美容协会与地方政府合作的第二站，通过打造中国海南医美产业之都，助力健康中国国家战略实施，推动健康海南目标实现。

中国工程院院士樊代明、中国工程院院士张志愿分别致辞，希望通过自主创新研发更多的医美产品、技术，满足人民对美好生活的向往，提高健康生活质量。

中国整形美容协会张斌会长为海南省卫健委党组书记主任周长强颁发“中国医美产业之都”牌匾。现场嘉宾纷纷以热烈的掌声迎接“中国医美产业之都”称号落地海南。

随后，中国整形美容协会副会长李世荣、赵振民、李青峰、祁佐良共同为“中国医美产业之都”办公室、“中国医美产业之都”智慧医美研究院揭牌。

会上，李世荣、李青峰、崔海燕、陈锦安、陈敏亮、段华、何伦、郝立君、亓发芝、徐宝华、刘洪臣、覃兴炯、辛映继、傅海曙、杜晓岩等专家被授予“中国医美产业之都”组织贡献奖。

成都军大整形外科医院、一龄医院管理集团、瑞丽医疗美容医院、华韩（海南）美容医院、美莱医疗美容医院被授予首批“中国医美产业之都”示范医院称号。

据悉，海南省卫健委党委书记周长强主任提出在海南建设“中国医美产业之都”的倡议后，中国整形美容协会张斌会长给予大力支持协调，接下来将重塑医美行业新标杆、落地新业态。会上，周长强主任与张斌会长分别代表海南省卫健委、中国整形美容协会签署战略合作伙伴协议。同时中国整形美容协会与作为上中下游全产业链的首批企业，楚天科技、伊美尔生命健康中心、半岛医疗集团、SENSHIN东京未来医疗中心，共同签署“中国医美产业之都”战略合作协议，以实际行动助力海南医美产业高质量发展。

会上还进行了“医美产业助力海南发展”、“标准对医美行业的重要意义”、“打造海南省全球医美全产业链创新高地”等一系列主旨演讲。

在会上，中国整形美容协会张斌会长发表了深度讲话，分别从医疗美容行业的特性、医美广告的条例、2002年医疗美容管理办法、医疗美容咨询师发展现状、医疗美容主诊医师管理、国家市场医疗美容消费合同、行业的医疗与消费属性等方向，解读中国医美行业目前急需解决的系列重点问题。

据了解，中国医美产业链日趋成熟，并不断外延与拓展，已经发展成为集上游制造业、中游商贸业、下游医疗整形美容机构直接服务于广大人民群众的特殊医疗行业。据中国整形美容协会的数据统计，截止到2020年，全国具有正规医疗资质的医疗美容服务机构达到16,000多家，从业人员达50万以上，其中副高职称及以上专业人员达18,000多名。

首届中国医美产业之都高峰论坛暨博览会为期三天，期间举办中国整形美容协会第三届第一次全体理事大会、艾尔建美学中国医学事务部第一届肤质改善高峰论坛、女性生殖器官整复康复专家共识研讨会、海外医疗美容专场、首届“中国医美产业之都” 医美注射产品质量控制论坛、新材料新技术在医美领域应用、中国轻医美发展峰会、医美咨询设计、微创美容、干细胞研究与医美抗衰、产后康复新技术、乳房新技术新材料、牙颌颜面医疗美容、中医美容、国际生物技术干细胞临床转化应用、医美机构与规范等27个专题会议与论坛，涵盖了医美抗衰、干细胞研究、微创美容、女性生殖、乳房整形、文饰等具有广阔市场发展前景的国内外新产品、新技术交流研讨会。大会还吸引了来自美国、芬兰、以色列、日本等国外专家企业前来交流学习。

据主办方介绍，本届大会参会人数达4000多人，在线实时人数20多万人。中国医美产业之都首届博览会，共有200多家企业参会参展，包含艾尔建、华东医药、锦波生物、半岛医疗、华熙生物、爱美客、昊海生科、双美生物、欧洲之星、佰鸿集团秘零、热芙美、海沁医疗、上海拜思丽、华美医疗、JCprogram医疗企业携带最新的医疗美容产品亮相博览。

随着“中国医美产业之都”落地，大会还首次筹办医美注射产品上游企业论坛，山东器械和药品包装检验研究院 、浙江省食品药品检验院药包材所、日本丘比株式会社、艾伟拓、楚天科技、药明康德、中科新生命等著名制药领域上游企业从行业标准、产业落地进行了深度合作交流。

大会还同期举办了上游企业与政府部门的闭门交流会、远想生物 “再生·时光”AI艺术展、首届“中国医美产业之都·锦波生物璀璨之夜欢迎晚宴”等活动。