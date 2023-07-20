夏季预防幼儿手足口病 疾控机构提示疫苗及卫生很重要

新华社北京7月19日电（记者顾天成、李恒）步入盛夏，气温升高，幼儿手足口病进入流行上升期。国家疾控局近日发布健康提示，提醒家长们需特别注意手足口病预防，多观察孩子相关部位的情况，发现异常及时就诊。

手足口病是由肠道病毒引起的传染性疾病，易发年龄为6月龄至5岁，在3岁内更为常见，多发于夏秋季。不同年龄组均可感染发病。

家长可以通过哪些特征识别手足口病？国家儿童医学中心、首都医科大学附属北京儿童医院感染内科主任医师胡惠丽介绍，手足口病以发热、口腔黏膜疱疹或溃疡（以咽部疱疹为主）、手足臀等部位皮肤出现红色小斑丘疹或疱疹为主要特征，可伴有咳嗽、流涕、食欲不振等症状，少数重症病例可能会出现累及神经系统的损害。部分患儿会出现肢体抖动、呕吐、心跳呼吸加快等全身性症状，如出现以上疑似症状，需尽快前往医院，及时就医。

如何做好手足口病预防？专家表示，接种疫苗及保持日常良好卫生习惯很重要。

国家疾控局发布的夏季幼儿手足口病预防知识明确，目前唯一用于预防手足口病的疫苗为肠道病毒EV-71灭活疫苗，该疫苗可预防EV-71导致的手足口病，有效防止重症，推荐6月龄至5岁儿童尽早接种。

中国疾控中心专家介绍，可引发手足口病的病毒类型多达20余种，所以在积极接种疫苗的同时，还需注意环境卫生，引导幼儿保持个人卫生。

专家提醒，要培养孩子饭前、便后、外出后消毒洗手的习惯，家长在外出后、接触儿童前、为患儿更换尿布和沾有排泄物的衣物后，也要认真洗手；饮食要注意不喝生水，不吃生食，剩菜剩饭充分加热再食用；要注意幼儿的环境卫生，居室经常通风；肠道病毒惧怕紫外线和高温消毒，所以勤晒衣被也是一项有效预防措施；在手足口病流行期间，不要带孩子去人群密集、空气流通差的公共场所，更要避免接触患病的儿童；流行季节还应留心观察儿童的手、足、口、臀部等是否出现皮疹症状。