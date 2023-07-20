当前，北京、上海、江苏、浙江、江西、山东、广东等地都在推进夜间门诊建设，越来越多的医院、社区卫生服务中心等推出夜间门诊，通过调整医疗资源，延长就诊时间，为患者提供便利。

推进夜间门诊建设，源于国家对改善患者就医体验的高度重视。《进一步改善护理服务行动计划（2023—2025年）》等文件，都提到了改善就医体验。不久前，国家卫生健康委等部门印发通知，于2023年至2025年在全国实施改善就医感受、提升患者体验主题活动。提供夜间诊疗服务，就是改善就医体验的重要途径之一。

建设加速推进值得肯定，也要看到，夜间门诊开设后，医生、护士、检验科室、药房、后勤服务，以及人工挂号、收费窗口等岗位都要及时跟进，这无形中提高了医疗机构的运营成本。如果简单机械增加夜间门诊，就容易导致从业者积极性不高，影响工作效率。

向管理要效率，是破解这道难题的重要手段。可以制定更加科学合理的排班表，通过补休和绩效奖励等方式鼓励医务人员参加夜间门诊；把医生从各种非临床事务中“解放”出来，将主要精力用于诊疗。同时，可以为夜间门诊专设相对完整的诊疗单元，纳入门诊、常规检查、治疗等服务内容，让患者少跑腿，确保在“夜诊”时间段也可完成完整诊疗流程。

医疗卫生服务有效供给总体不足，是影响患者就医体验的重要原因。设立夜间门诊，群众就可以错峰就医。办好夜间门诊这件利民的好事，不仅需要医疗机构不断探索并改进服务，也需要患者的支持与配合。相关各方共同努力，才能让患者更方便地获得所需的优质诊疗服务。

（摘编自《河南日报》）

《 人民日报 》（ 2023年07月20日 05 版）