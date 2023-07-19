民政部：全面推开养老机构等级评定

本报北京7月18日电（记者任欢、通讯员史嘉浩）17日，民政部在京召开2023年第二季度例行新闻发布会，民政部养老服务司二级巡视员王辉表示，日前民政部社会福利中心、全国社会福利服务标准化技术委员出台《〈养老机构等级划分与评定〉国家标准实施指南（2023版）》（以下简称《指南》），包括环境、设施设备、运营管理、服务等多类内容。与2020年发布的《〈养老机构等级划分与评定〉国家标准实施指南》（试行）相比，《指南》在框架、体例上整体保持一致，同时作出放宽对农村特困人员供养服务机构（敬老院等）的基础条件等调整，具有更强的协调性、适用性和可操作性。

2018年12月，《养老机构等级划分与评定》国家标准正式发布，标志着全国统一的养老机构等级评定标准正式形成。2020年，民政部选取北京、上海、江苏等地试点部署推进养老机构等级评定先行先试工作，这些地区结合实际建立了养老机构等级评定工作机制，启动实施了等级评定工作，取得良好效果。“截至2022年年底，全国共有1万余家养老机构经评定获得等级，约占全国机构总数的四分之一，获取了行业和社会认可，积累了丰富的等级评定经验。”王辉说。

下一步，民政部将指导各地进一步建立健全养老机构等级评定工作机制，在试点基础上，以《指南》为评价工具，全面推开养老机构等级评定。对公办养老机构，以等级评定为抓手，推动服务质量明显改善；对民办养老机构，按照自愿申报原则，鼓励参评，并指导各地加强对评定结果应用，激发养老机构加强自身服务质量建设的内生动力。