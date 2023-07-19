让危重症患者第一时间得到救治

“是上海医生救了我的命！”康复出院的扎巴难掩激动。

扎巴来自青海省果洛藏族自治州达日县，因为大量自发性小脑出血及蛛网膜下腔出血，从达日县转院至果洛州人民医院。“病情严重，刻不容缓。”急诊科主任金烨快速做出诊断。

随即，上海市“组团式”医疗帮扶团队通过快速救治网络，与时间赛跑，开展多学科会诊，并联合玛沁县人民医院脑外科、甘德县人民医院重症急诊科多方专家，及时对患者进行了颅内小脑血肿清除术、侧脑室引流术，成功挽救了患者生命。

“这种快速诊断、及时转运、州县联合、强强联手、多学科协作联合救治患者的新模式，开创了果洛州人民医院救治此类患者的先河。”果洛州人民医院院长周峰说。

果洛州地处青藏高原腹地，地广人稀。全州地域总面积7.64万平方公里，总人口22万人，平均海拔4200米以上，自然环境恶劣，医疗卫生基础薄弱、总体水平不高，特别是对危重症患者的救治能力较弱。“高海拔地区急性心梗患者多，抢救最重要的措施是保证在有效时间内溶栓，才能继续进行下一步的治疗，时间就是生命，因此，对心梗患者来讲，‘2小时医疗救治圈’更有意义。”金烨介绍。

周峰和金烨都是上海市派往果洛州的医疗帮扶成员。上海市第五批“组团式”帮扶人才到岗以来，经过深入细致调研，结合果洛实际和各帮扶医院之间一个多小时的路程优势，提出打造各帮扶医院“2小时医疗救治圈”目标计划。通过整合、充分利用上海援青医疗资源，建立以“120”急救平台为统领，将果洛州人民医院作为全州应急医疗救治中心，以玛沁县、甘德县人民医院为支点，乡镇村社区卫生室为补充的医疗急救网络。通过快速诊断、快速转运、快速救治，形成州、县、乡、村四级联动应急救治体系，第一时间让危重症患者得到有效救治。

目前，“2小时医疗救治圈”急救模式已初见成效，规范化的危重症救治体系已逐步建立。通过这一急救模式已成功救治多名附近县、乡镇转送来的各类急危重病例。据统计，共成功救治急性心梗患者22人、脑血管意外患者18人，急性创伤多发伤患者28人。

“‘2小时医疗救治圈’对综合应急处置是一个重要考验，涵盖的科室多、难度大，多学科联动要求高，需要充分联动州县乡村四级医疗资源，给予病患最及时的救治。”周峰介绍，“另一方面，多学科救治平台对当地医护人员是一个锻炼，通过联合处置‘传帮带’，提升他们的医疗技术水平和应急处置能力。”

学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育开展以来，青海省秉持“小财政办大民生”理念，紧紧围绕医疗、医保、医药协调联动，推进多项改革措施落地见效。果洛州依托上海市医疗帮扶团队智力、技术理念等优势，强化本地医疗专业技术的培养，努力打造一支带不走的医疗急救队伍。

“下一步，有望扩大‘2小时医疗救治圈’联络范围，果洛州人民医院与青海省人民医院、青海大学附属医院、青海省红十字医院等8家医院共同开启转诊绿色通道，争取让果洛州的病人能够‘大病不出省’，持续提高医疗质量，让当地群众在家门口享受优质的医疗服务。”周峰说。

《 人民日报 》（ 2023年07月19日 13 版）