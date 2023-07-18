将细胞重新编程以逆转衰老的化学方法提出

科技日报北京7月17日电 （记者张佳欣）在一项开创性的研究中，美国哈佛大学医学院、缅因大学和麻省理工学院的研究人员称，他们离让青春永驻的“灵丹妙药”又近了一步——提出了第一个将细胞重新编程以逆转衰老的化学方法。此前这只能通过基因疗法来实现。这一发现可能会改变与年龄相关的疾病治疗，加强再生医学研究，并有可能实现全身年轻化。相关研究发表在近期出版的《老龄化》杂志上。

该团队的研究结果是建立在一项发现的基础上，即山中因子的表达可将成人细胞转化为诱导性多能干细胞。这项获得诺贝尔奖的突破促使科学家质疑，是否有可能在不导致细胞变得太年轻和癌变的情况下逆转细胞衰老。

在这项新的研究中，研究人员探索了能够同时逆转细胞衰老和恢复人类细胞活力的分子。他们开发了基于细胞的检测方法，采用了基于转录的衰老时钟和实时核细胞质蛋白区隔化等方法来区分年轻细胞和衰老细胞。

研究团队开发的化学混合物由5到7种药物组成，其中一些用于治疗各种身体和精神疾病。这些药物中有丙戊酸、三羟环丙胺和普拉克索，分别用于治疗癫痫、抑郁症和帕金森病。

通过对小鼠和猴子进行严格的实验，该团队确定了6种化学混合物，可在不到一周的时间内有明显逆转衰老迹象。

对视神经、脑组织、肾脏和肌肉等各种器官和组织的研究取得了令人鼓舞的结果，研究人员发现，小鼠视力得到改善并延长了寿命。今年4月的报告显示，猴子视力也得到了改善。

这一新发现意义深远，为再生医学以及潜在的全身“革新”开辟了道路。通过开发一种“逆年龄”的化学疗法，这项研究可能会给衰老、损伤和与年龄相关的疾病的治疗带来革命性的变化，并具有降低成本和缩短开发时间的潜力。

【总编辑圈点】

心脏病、癌症和神经退行性疾病的最大危险因素就是年龄。阻止甚至逆转衰老的希望在于细胞重编程。近十年，科学家先是利用基因工具让细胞变年轻，接着让实验室的老鼠增加寿命，减轻了它们的老年病，现在他们通过化学药物来逆转衰老。一项项研究表明，衰老比之前想象的更容易干预。