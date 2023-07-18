村里来了位“郎中书记”

地处广西石漠化山区的南宁市马山县里当瑶族乡太平村，脱贫摘帽前曾是一个深度贫困村。今年4月，广西医科大学附属肿瘤医院林栋毅以中医副主任医师的身份，正式接过了太平村乡村振兴的“接力棒”，“跨界”当起了驻村第一书记。

上任以来，林栋毅经常背着医药箱穿梭在瑶山深处，走村入户察民情、听民意，号准乡村振兴“脉搏”的同时，还发挥专长兼任起了乡村医生，打通服务群众健康的“最后一公里”，被当地村民亲切地称呼为“郎中书记”。

太平村“地无三尺平”，全村26个自然屯分散在连绵起伏的群山之中，没有一条地表河，没有一分水田。全村1300多人，青壮年多外出务工，村里以老人居多，普遍有高血压、糖尿病、关节炎、腰颈椎病等慢性病。

“村民都舍不得花钱，有个小病小痛总是扛着，觉得挺挺就过去了，缺乏预防保健意识。”林栋毅说，作为第一书记，希望能发挥自己的专业优势，为村民多做一些看得见、摸得着、感受得到的实事。

每次到村民家里，林栋毅首先做的就是询问家里人的健康状况，通过中医四诊“望、闻、问、切”了解基本情况，然后打开医药箱，为老人或有需要的村民测血压、血糖，听心率，指导就医用药并嘱咐注意事项。

林栋毅随身背着的医药箱，用村民的话说那就是一个“百宝箱”。麻雀虽小，五脏俱全。医药箱里整齐摆放着听诊器、血压计、体温计、血糖仪，还有治感冒、降血压、消炎、促消化等常备药和地塞米松片、硝酸甘油片等抢救药品，当然也没少剪刀、纺纱、消毒液、注射器等外科用品。

“陆大哥，你痛风严重又有胃病，就不要喝酒了。”“蓝阿姨，你的血压控制不太好，一定要记得按时吃药，饮食少盐清淡一点嘛……”作为一名中医，林栋毅“三句不离本行”，时刻关注着村民健康。

巴乐屯有一位村民罹患肺癌，女儿又患先天性心脏病。他们家是太平村仍未解除返贫风险的两户监测户之一。林栋毅每月都会定期到他家看看，病情有变化时随叫随到，为他们带去一些药品，指导就医用药，及时了解生活所困所需。

在龙内屯，78岁的谭阿姨患肩周炎多年，林栋毅专门买了一个艾灸盒送给她，并教她艾灸疗法。几个疗程下来，谭阿姨反复发作的肩周炎慢慢有了好转。

这几个月来，林栋毅几乎踏遍了太平村的沟沟壑壑，他用一次次走心式走访，既熟悉了村情民情，同时也进一步优化了村民的健康档案以及可能因病返贫的有关台账。如今，连隔壁村的阿婆也知道太平村从省城大医院来了位“郎中书记”，医术精湛待人亲和，有村民不惜距离远也跑来找他把脉看病。

从初来乍到、人地两生，到现在熟门熟路、信心满怀，林栋毅在助力太平村乡村振兴的同时，从未忘记自己是一名医者，如今他又有了新“算盘”——计划与来自广西医科大学各附属医院的4位驻村第一书记（均为副主任医师，专业为呼吸、消化、心内、口腔学科）组建一支驻村“联合巡诊队”，每月定期到各帮扶村开展义诊服务，并与各村卫生室、乡卫生院医生进行学术交流；对行动不便的患病群众，开展上门看病服务，实行由村医、卫生院签约医生、副主任医师（第一书记）组成的“农村流动三级查房制度”，让村民看小病不出村、不出乡，切实提升当地群众健康水平。