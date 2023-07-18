@所有人 夏季防蚊5大“必杀技”请查收

夏天到了，天气闷热，又到了与蚊子“相爱相杀”的季节。夏秋季节是虫媒传染病的高发季节。怎样才能安全有效地防蚊驱蚊，预防虫媒传染病呢？就此人民网记者采访了武汉大学人民医院（湖北省人民医院）皮肤性病科副主任医师史赢，为您带来5大防蚊“必杀技”，快用起来吧！

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