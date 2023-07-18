更好发挥游泳救生员作用

炎炎夏日，许多人选择去泳池戏水消暑。然而泳池也有一定的风险。前不久，某公共泳池一男子游泳溺水，泳池救生员却在低头玩手机，9分钟后才实施救援，该男子最终溺水身亡。

近年来，室内、室外的公共泳池内发生的溺水事件，救生力量不足，救生员玩忽职守、施救不力等是重要原因。救生员是意外发生时的最后一道安全防线，本应树立高度的责任意识，时刻保持警惕，却因为疏忽未能有效发挥作用。这令人痛心，也让人思考如何提升行业安全保障水平。

从行业标准来看，我国对于救生员的职业规定在不断完善。2005年，全国性的救生协会成立。2007年11月，劳动和社会保障部正式将游泳救生员列入职业名录，明确考核鉴定标准。然而从实际职能来看，协会仅是配合救生知识宣传和培训基地管理工作，对业界配备救生员的监督职能仍统一划归地方体育部门。考核、发证、年审与实际持证上岗一定程度上脱节，导致了一些监管漏洞，降低了游泳救生员的门槛。

一些地方规定，250平方米以下的泳池，至少要配备2至3名救生员，面积每增加250平方米就需要多增加1名。但一些场馆经营者存在侥幸心理，或直接缩减救生员数量，或间接要求“一人多职”。本应时刻紧盯水面的救生员，还要负责卫生清洁、售票检票、维持秩序乃至下水教学等工作，给顾客带来了安全隐患。

游泳运动存在一定的季节性，泳池暑期旺季人流量增大，对救生员的需求更为迫切，经营者常常招兼职甚至放低标准。到了淡季，即使是全职救生员也要考虑如何转型。久而久之，救生员与教练员、管理人员的边界变得模糊，这导致一些救生员专业素质不达标，影响了行业安全保障水平。

推动行业健康发展，必须健全监督激励机制。要严格行业准入，通过完善相关监管制度、落实行业规范促使经营者担起责任。同时，要发挥好薪资等的激励作用，切实提升救生员各方面能力，促进行业良性运转。

（摘编自《南方日报》，原题为《别让泳池救生员沦为摆设》）

《 人民日报 》（ 2023年07月18日 05 版）