防汛救灾关系人民生命财产安全，关系粮食安全、经济安全、社会安全、国家安全，是件“天大的事”，要始终绷紧责任之弦

滚动预报、密集会商、科学调度、紧急救援……当前正值“七下八上”防汛关键期，极端天气多发，各地区各部门闻“汛”而动，与洪水赛跑，全力以赴做好防汛救灾工作。

前不久，习近平总书记对防汛救灾工作作出重要指示，要求“各级党委和政府要全面落实防汛救灾主体责任，各级领导干部要加强应急值守、靠前指挥，坚持人民至上、生命至上，守土有责、守土负责、守土尽责，切实把保障人民生命财产安全放到第一位，努力将各类损失降到最低”。近日，习近平总书记在江苏考察时强调，“各地区各部门要立足于防大汛、抗大旱、救大灾”“提前做好各种应急准备”。防汛责任重于泰山，越是关键时刻，越要绷紧弦、勇担当，抓实抓细防汛救灾责任措施。

防汛救灾关系人民生命财产安全，关系粮食安全、经济安全、社会安全、国家安全，是件“天大的事”，要始终绷紧责任之弦。近年来极端天气事件呈现趋多、趋频、趋强、趋广态势，暴雨洪涝干旱等灾害的突发性、极端性、反常性越来越明显，突破历史纪录的水旱灾害事件频繁出现。据预测，今年7月至8月，区域性洪水、干旱、高温热浪偏重。我们不能有丝毫懈怠心理，更加需要保持“时时放心不下”的责任感。2023年全国防汛抗旱行政责任人、全国726座大型水库大坝安全责任人名单公布，每天抽查100座中小型水库督促责任人全面落实，防汛责任层层压实。也要看到，有的地方多年未遭暴雨洪涝，容易滋生松懈侥幸情绪。有的地方前期遭遇旱情，蓄水惜水，尚未做好旱涝急转的准备。防汛的测、报、防、抗、救等环节，环环相扣，必须周密部署、及早行动，才能让各项防备举措跑在洪水前面。相关责任人必须增强风险意识，树立底线思维，把防汛责任牢牢扛在肩上，以各项举措的确定性来应对汛情的不确定性。

扛稳防汛责任，必须下足绣花功。近年来，各地江河堤防、水闸等防洪设施不断完善，但也要看到，一些堤段的背水坡、地下深处存在蚁巢、獾洞，容易诱发渗漏、管涌险情。只有拉网排查、精准监测、定点修复，才能确保大堤在抵御洪水中发挥关键作用。中小河流源短流急，洪水形成时间短，加之防汛设施相对薄弱，容易成涝致灾。入汛以来，一些河流发生超警以上洪水，这再次为我们敲响警钟，要盯紧薄弱环节，预置抢险力量、物资和设备，做到早发现、早处理。城市内涝是防汛重点领域，地铁、地下车库、下穿立交桥等容易积水，防汛工作须早安排早部署；预警启动时间选择要精细，要引导市民合理安排出行，科学规划路线。思想认识到位，责任落实到位，才能确保防汛工作不留死角。

防汛救灾，落脚点始终是保障人民生命财产安全。各项措施必须充分考虑“人”的因素。比如，及时转移是保障人员安全最有效的措施之一，接到山洪预警、发现险情迹象，要立即转移受威胁区域人员。转移方案、食宿安排等应科学有效。提前做好各种应急准备，预案更精准，调度更精细，才能最大限度减少人员伤亡和灾害损失。

防汛之责，不仅在汛期。功夫下在平时，关键时刻方能从容。今年汛前，细化完善重要水库群联合调度方案、洪水调度方案，全面开展七大江河流域防洪调度实战演练，有效检验了方案、锻炼了队伍、提升了能力。流域防洪规划修编有序推进，防洪工程体系不断优化，数字孪生水利工程加快建设……这些举措为我们保障防洪安全增添了底气。在此基础上，进一步统筹好应急处突和长远规划，把工作做在前面、把功夫下在平时，才能不断提升防洪安全保障水平。

防汛救灾无小事。把责任落实到环环相扣的防汛链条中，抓细抓实各项防汛救灾措施，我们一定能筑牢防汛救灾的“铜墙铁壁”，确保江河安澜、群众安全。

《 人民日报 》（ 2023年07月18日 05 版）