突出防范重点 精准应对汛情

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前不久，习近平总书记对防汛救灾工作作出重要指示，要求有关部门精准指导重点地区做好中小河流洪水、中小水库出险和城市内涝等灾害防范工作，全力抢险救灾。各地区各部门紧盯中小河流洪水、中小水库安全度汛等环节，落细落实防范应对措施，保障人民群众生命财产安全。

当前，我国正式进入“七下八上”防汛关键期，多地进入主汛期。入汛以来，我国经历了18次强降雨过程，21个省份271条河流发生超警以上洪水，多雨区主要集中在东北中部、西北东部、华北西南部、黄淮西部、江淮东部及湖北西北部。

据预测，“七下八上”期间，极端天气气候事件偏多，区域性洪水、干旱、高温热浪偏重。如何做好中小河流洪水、中小水库出险和城市内涝等灾害防范工作？如何补上短板？记者进行了采访。

抢早抢小，应对中小河流洪水

4小时，雨水从四面山坡汇流，綦江水位陡涨，7月初，“綦江2023年第1号洪水”形成。“中小河流洪水形成速度快，考验不小。”重庆市綦江区水文与水旱灾害防御中心主任杜娜说。

预报预警跑在前，为防汛赢得主动权。“提前接到气象预报和涨水风险提示后，我们第一时间将预警信息传递到70个村。监测预警责任人和转移安置责任人及时到岗，排查风险隐患，提前预备抢险物资。”杜娜介绍。

重庆山势崎岖，水系发达，中小河流是防汛重点。今年，重庆明确了104条山区河道的防汛抗洪人民政府行政首长责任人、主管部门责任人、乡级和村级河长责任人、巡查管护责任人等“四个责任人”，全力确保防洪安全。

中小河流，点多面广，洪水如何防？“我国中小河流约有1万条，这些河流面积小，汇流快，洪涝灾害突发性强。同时防洪标准低，预报预警体系欠缺，诸多因素叠加，使得中小河流成为发生洪涝灾害的高风险区域。”郑州大学水利与交通学院教授左其亭介绍。

多措并举保障防洪安全。水利部水旱灾害防御司司长姚文广介绍，汛前，水利部门对河道行洪、堤防安全、预案编制等环节开展全方位检查，突出排查跨沟道路桥涵阻塞壅水、沟道泥石淤积等涉河风险，督促各地完善预案、消除隐患。汛期，坚持滚动预报预警，完善“叫应”机制，并督促各级水利部门加强巡查值守，预置抢险力量、物资和设备，确保险情能及时发现、及时报告、及时处置。

各地闻“汛”而动，落细落实各项举措。湖北省完善预应一体、直达一线的预警“叫应”机制，确保信息到人。江苏省已完成三河闸及淮河入江水道等9条重要行洪河道预警响应机制方案编制，保障中小河流行洪安全。

“从长远看，要统筹好应急处突和长远规划。”左其亭介绍，建议进一步加强中小河流系统治理，统筹上下游、左右岸、干支流，科学编制规划，开展系统治理，推进堤防加固、清淤疏浚、水系连通、硬化美化等，提升整体防洪能力。接下来，水利部以及相关地区将加快治理步伐，优先实施沿河有县级及以上城市、重要城镇和人口较为集中的河段治理。

压实责任，确保中小水库安全度汛

目前，我国已建成各类水库9.8万多座，确保水库安全度汛，责任重大。

太行山东麓的河北省武安市，分布有4座中型水库、26座小型水库。山高坡陡、源短流急，一旦遇上暴雨，水库水位陡涨陡落。“巡查到位，心里才有底。”口上水库工作人员霍红军说，“水库以低于汛限水位运行，我们对发电洞、泄洪洞、发电机组、预警设备等全面检修，每天巡查两遍重点部位，确保万无一失。”

行政、技术、巡查“三个责任人”必须全部到位，全面排查水库溢洪道、放水设施等关键部位及防护措施准备情况，病险水库主汛期原则上一律空库运行……一系列举措为水库安全度汛保驾护航。“水库度汛，关键靠防。责任到人，措施就能到位。”姚文广说，水库蓄泄洪时，应立即转移洪水威胁区内所有人员。遇到水库出险，应及时处置，提前组织影响范围内人员转移，确保群众生命安全。

各地因地制宜，积极探索。湖北省要求，病险水库、高水位运行水库责任人在强降雨期间驻坝值守，目前“荆楚水库”监测平台开展电话抽查7000余人，发送预警短信1.8万余条。贵州省突出抓好病险水库、在建水库等24小时巡查值守，要求在建水库未经蓄水验收不得蓄水运行。

小型水库度汛，需格外警惕。左其亭介绍，我国小型水库约9.4万座，占水库总数超95%。小型水库存在建设时间早、标准低、权属不清晰、管理不健全等问题。一方面，完善工程措施，推进小型水库除险加固，完善基础设施。另一方面，加强非工程体系建设，强化预报、预警、预演、预案措施，若是出现险情，确保有人管、会抢险、能转移。

今年，水利部有序实施128座大中型、3500座小型病险水库除险加固，汛前基本完成小型水库雨水情测报设施和大坝安全监测设施建设。

精准施策，防范城市内涝

7月6日深夜，湖北省广水市遭遇强降雨，城市多处出现积水。队伍集合、排查隐患、管制交通……截至目前，湖北出动应急处置力量1.8万人次，出动设备车辆2800余台次，有效保障了强降雨期间城市运行安全。

近年来，各地区各部门加大力度，城市内涝治理取得积极进展，但也存在自然调蓄空间不足、排水设施建设滞后等问题。“特别是随着城市化进程加快，高楼大厦、道路、广场等基础设施较大程度改变了下垫面，城市内涝形成时间快，洪峰流量大，防范难度加大。”左其亭说。

防范城市内涝，找准风险点是关键。水利部要求将城市防洪置于流域防洪系统，做好预报、预警、预演、预案“四预”工作，落实“拒、绕、排”措施。湖北以城市主要道路、易涝区段排水管渠为重点，对463个城市排涝泵站设施进行检修维护，对278个易涝积水点进行及时整治；江苏整治完成255个城市易淹涝片区（点）。

城市内涝，不仅要防，更要治。左其亭介绍，排、滞、渗、蓄，全面发力。安排好排涝泵站等设备，畅通骨干排水通道，让积水排得出，洪水流得走；增加城市绿地，建设海绵城市，让雨水渗得下；守好城市湿地，完善雨水贮存设施，让雨水有地方蓄。

“城市建设要为洪水找出路。”左其亭介绍，江河湖库是洪水天然蓄滞场所，河道是洪水天然行洪通道，把绿色发展理念贯穿城市规划建设全过程，合理安排生产、生活、生态空间，走内涵式、集约型、绿色化的高质量发展路子。

《 人民日报 》（ 2023年07月18日 04 版）