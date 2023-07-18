扎实推进东西部协作帮扶 厦门眼科中心再赴西藏开展医疗支援

17岁的拉萨女孩旦增德庆长期患有眼底疾病，却因西藏医疗条件受限无法得到及时有效的救治。7月14日下午，在西藏自治区藏医院的推动下，华厦眼科医院集团本部厦门大学附属厦门眼科中心总院长黎晓新顺利帮助旦增德庆完成了复杂疑难眼底手术，使其恢复了光明。“手术很成功，非常感谢厦门大学附属厦门眼科中心这次来到拉萨支援，让我们有这么好的机会对小孩的眼睛成功进行治疗。”术后，旦增德庆的家长达瓦多杰充满感激地说到。

大爱援赠进西藏 留下带不走的技术和能力

藏闽情深谊厚，跨越山海。7月14日至16日，在总院长黎晓新教授的带领下，厦门大学附属厦门眼科中心医疗团队从鹭岛之滨奔赴雪域高原西藏拉萨，开展医疗支援活动。

在此次医疗援藏活动中，黎晓新教授带领着团队不仅通过手术带教、病例讨论、培训指导等方式，为西藏的眼病患者带来了高水平医疗服务，全方位帮扶、培养西藏医护人员提升眼病诊治水平，不断补齐西藏医疗短板，更代表厦门大学附属厦门眼科中心向西藏自治区藏医院捐赠了先进医疗器械及手术耗材。

7月14日下午，黎晓新教授指导开展了十台复杂眼底手术，成功帮助难以就医的西藏患者恢复光明，旦增德庆便是其中一名受益者。与旦增德庆等患者一同受益的还有西藏的医护人员。“授人以鱼，不如授人以渔。”黎晓新教授将此次西藏行的主要目的聚焦于带教培训，“每一台手术都带着西藏当地医生来开展，这样做是希望能把技术手艺教给本地的医生，教会并教好他们，才能真正让患者不出西藏得到及时有效的救治。”

“这些带不走的技术，特别难能可贵。”西藏自治区藏医院眼科中心主任次旦央吉表示，黎晓新教授多次来到西藏藏医院眼科，给眼底患者诊治、做手术。最为关键的是，她不仅把团队带到这儿来，还手把手地教我们做眼底手术。

关注儿童致盲眼病 持续推动西藏眼科学教育

当前，先天性眼病已成儿童致盲的主要原因。在此次援藏之旅中，西藏儿童眼病诊疗技术一期培训班同期举行，黎晓新教授出席并致辞表示，自2005年首次进藏后，她一直关心西藏眼科学专业的持续发展。

今年是黎晓新院长第11次来到西藏。此前，黎晓新教授已带领医疗团队先后十次进藏，在为藏族同胞提供免费接诊及手术治疗服务的同时，也不断在雪域高原播撒眼科学教育的种子，不仅为当地眼科医生传授医疗知识，进行临床技能培训，将多项新技术带到了西藏，更多次带来了厦门大学附属厦门眼科中心的爱心捐助，获得藏族同胞与眼科同行的广泛赞誉。

鉴于国内东西部医疗资源发展不均的情况仍客观存在，黎晓新教授表示，下一步她希望能在巩固教育支持及人才交流的基础上，进一步增强未建设好的眼科亚学科的培训。她期待，通过持续不断的援藏行动，帮助藏医院高质量提升医疗水平，缩小藏医院与内地的医疗机构临床水平的差距，让患眼病的藏族同胞无需奔波求医。

培训会上，黎晓新教授以《儿童视觉筛查和评估》为主题开展了精彩的培训，聚焦儿童眼病、儿童盲及低视力，帮助弥补了西藏眼科同仁在儿童眼病诊疗方面的薄弱之处。

步履不停 投身公益播撒光明

勇担社会责任、坚持向上向善。厦门大学附属厦门眼科中心始终将华厦眼科“无论富贵贫穷，都要服务好每个病人，让每个人拥有一双健康明亮的眼睛”的初心使命深深融入自身的文化血脉之中，立足眼科的特殊性，坚持回馈社会。

作为全国领先的眼科医疗连锁集团、中国A股市值500强企业，华厦眼科已在全国管理62家眼科专科医院和33家视光中心，覆盖21个省及60个城市，辐射国内华东、华中、华南、西南、华北等广大地区，通过连锁运营的模式建立了全国范围内的诊疗服务网点体系。这些年，华厦眼科在高质量发展的同时，始终围绕“健康中国”、“乡村振兴”、“援藏援疆”等国家战略及“一带一路”倡议，深耕公益事业，打造公益品牌，一路向光而行。

立足于华厦眼科的医者担当与家国情怀，厦门眼科中心循道而行，追光而往，多次开展援藏光明行活动，通过公益筛查手术、爱心捐赠、技术帮扶等方式，持续不断为雪域高原各族群众纾解眼疾，将医疗人才培养等“造血式”帮扶落到实处，填补技术空白，助力提升西藏地区的医疗服务能力。

此外，更是积极组建公益医疗团队，数次深入宁夏、贵州等偏远地区，并多次走出国门，前往斯里兰卡、老挝、柬埔寨、缅甸等“一带一路”沿线国家，为国内乃至国际光明事业贡献公益力量。近三年来，厦门眼科中心累计为救助经济困难的眼疾患者捐款超1亿元，公益救治眼疾患者2万余人，每年平均为近40万人民群众开展眼健康公益筛查服务，科普传播量超百万人次。